A sala proyecto de Ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género

Con la presencia de la vocera de Gobierno, Paula Narvaez, la Comisión de DD.HH. despachó la iniciativa sobre identidad de género que se encuentra con suma urgencia y que será debatida en la Sala el jueves 18 y martes 23 de enero.

Tras un amplio trabajo legislativo y sesiones especiales que se extendieron por dos semanas, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, presidida por el diputado Sergio Ojeda (DC), aprobó y despacho a la Sala el proyecto de ley sobre identidad de género.

La iniciativa tiene como propósito terminar con las situaciones de discriminación y exclusión que afectan a muchas personas en Chile, por la imposibilidad de manifestar abiertamente y vivir conforme con su identidad de género, en los casos en que existe una incongruencia entre el sexo asignado registralmente, el nombre, y la apariencia y vivencia personal del cuerpo.

En este sentido, el proyecto busca establecer una regulación eficaz y adecuada, en conformidad con las disposiciones constitucionales e internacionales en materia de igualdad, no discriminación, derecho a la identidad y protección en general de la dignidad humana, y los derechos y libertades fundamentales, para acceder al cambio de la inscripción relativa al sexo y nombre de una persona en el Registro Civil e Identificación, cuando dicha inscripción no se corresponde o no es congruente con la verdadera identidad de género del o la solicitante.

Uno de los puntos aprobados en el texto legal permite la autorización del cambio de sexo registral también a niños, niñas y adolescentes con el consentimiento de los padres, velando por su bien mayor y garantizando ante la ley este derecho básico para las personas Trans.

Otro de los ámbitos que se aprobaron al interior de la instancia legal señala que las personas de 18 años puedan cambiar su nombre y sexo social en el Registro Civil sin exigencias de certificados médicos o psiquiátricos, así como que se notifique al conviviente civil o esposa/a la rectificación de la partida de nacimiento.

En cuanto a los fundamentos de esta ley, que será debatida en las jornadas del jueves 18 y 23 de enero, y votada idealmente en esta última oportunidad, se relacionan con la necesidad de seguir avanzando contra la discriminación que sufren ciertos grupos en situación de vulneración en el país; reformar las normas legales sobre registro de nombre y sexo, para que respondan a las necesidades de las personas cuyo nombre y sexo registrado es incongruente con su identidad de género; y cumplir con obligaciones y deberes internacionales del estado en materia de derechos humanos.