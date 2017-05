Vecinos de Alto Hospicio junto a alcalde inauguran remodelada sede social Los Ríos

Hasta la junta vecinal Los Ríos llegó el alcalde Patricio Ferreira con la finalidad de inaugurar las obras de remodelación en la sede social del sector, que tuvo una inversión de casi 71 millones de pesos, gracias al Fondo Regional de inversión Local (FRIL) del Gobierno Regional.

Los trabajos ejecutados en dicho recinto consistieron en construcción de cierre metálico, construcción de muro de contención, mejoras internas como pintura, estuco, empaste, así como también remodelación en el sector de la cocina.

“Tenemos la dicha de poder inaugurar esta remodelada sede social, la que sabemos sabrán cuidar muy bien los vecinos que viven en este sector. No tengo duda que la aprovecharán de buena manera con la finalidad de hacer más actividad comunitaria”, dijo el alcalde Ferreira.

En la oportunidad la máxima autoridad de Alto Hospicio, aprovechó de resolver dudas de los vecinos y en algunos otros casos de derivar algunas problemáticas a los departamentos municipales correspondientes.

Yessenia Mondaca, presidenta de la junta vecinal Los Ríos, se manifestó contenta por la presencia del alcalde y la inauguración de su sede comentando que “esta sede nació de una junta de vecinos nuevas, ya que la sede anterior no estaba en condiciones, no se estaban haciendo mejoras y no se participaba con la comunidad. Gracias a varias gestiones hoy tenemos esta hermosa y renovada sede, por lo que a nombre de mis vecinos agradecemos a la municipalidad de Alto Hospicio por esta remodelación. Somos una junta vecinal que siempre ha estado superándose por lo que sabemos que esta nueva sede nos impulsará a seguir adelante con nuestros proyectos”.