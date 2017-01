Alcalde de Iquique anuncia visita del Director del Deporte para definir ubicación del Centro Deportivo Integral

A comienzos de la próxima semana, la Ministra del Deporte, Natalia Riffo, confirmará al Alcalde Jorge Soria el día en que visitará la comuna el Director Nacional de este organismo del Estado, Sergio Arévalo.

Esta visita se considera de suma importancia para consensuar el mecanismo que permita a ambas entidades iniciar las obras del nuevo estadio “Tierra de Campeones, Ramón Estay” y, al mismo tiempo, ofrecer a la comunidad una alternativa de buen nivel amparada en el proyecto “Centro Deportivo Integral” (CDI) que promueve el Gobierno de la ciudad.

La coordinación de ambas iniciativas resulta fundamental para que las organizaciones atléticas de Iquique, establecimientos educativos y, en suma, los usuarios habituales del estadio municipal, no pierdan la continuidad de sus actividades, a causa del cierre del principal recinto deportivo de la urbe, a causa de las remodelaciones programadas.

Para avanzar en este tema, el Edil, junto al Concejal Mauricio Soria, se reunió en Santiago con personeros de esta cartera ministerial, encuentro calificado como “muy provechoso” por cuanto se allanó el camino para suscribir una agenda de trabajo conjunta que asegure el desarrollo armónico de las obras.

“Esta reunión sirvió para aclarar posiciones, porque se ha dicho muchas cosas en la ciudad. Entre los proyectos pendientes figura el nuevo estadio. No obstante, si no contamos, en paralelo, con una pista atlética, no se podrá construir el nuevo ‘Tierra de Campeones’. Vinimos aclara estos temas, a ponernos de acuerdo, Municipio y Ministerio”, comentó Soria Macchiavello.

Ubicación: materia de análisis

La concreción del Centro Deportivo Integral pasa por identificar un sector de la comuna con terrenos adecuados para el emplazamiento de este recinto. El Concejal mencionó que el presupuesto aprobado asciende a 3 mil 400 millones de pesos y corresponde a una promesa presidencial.

Aseveró que una de las alternativas disponibles está en levantar este recinto en el área del Instituto del Mar. “Estos terrenos son de propiedad del Ministerio de Educación. De allí la importancia de que estemos todos muy de acuerdo porque, a nivel de Gobierno, el Ministerio del Deporte deberá efectuar las solicitudes correspondientes al Ministerio de Educación”.