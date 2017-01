Alto Hospicio: Familias de Santa Eloísa reciben llaves de sus viviendas reconstruidas

Intendenta Regional; Seremi de Minvu y Directora de SERVIU, ente otras autoridades, compartieron con propietarios de las 10 casas entregadas por el Minvu, en el marco del proceso de Reconstrucción post terremoto en Alto Hospicio. La inversión de la cartera alcanzó las 7.800 UF.

Con alegría y agradecimiento, 10 familias de Santa Eloísa, comuna de Alto Hospicio, recibieron esta mañana de manos de la Intendenta Regional, Claudia Rojas; y de las autoridades regionales del Minvu, las llaves de sus viviendas reconstruidas gracias al Fondo Solidario de Vivienda por sismo, modalidad Construcción en Sitio Propio. La inversión cercana a los 180 millones de pesos permitió la edificación de casi 60 metros cuadrados, divididos en dos pisos, los cuales considera una futura ampliación proyectada de 10 metros cuadrados más.

La actividad contó también con la presencia del concejal Orlando Garay, y los Seremis de Gobierno, Luigi Ciocca y de Minería, Nora Araya.

“En todo este tiempo se ha realizado un importante trabajo y ahora estamos viendo los resultados. Los primeros 10 vecinos están recibiendo hoy sus casas y luego la recibiremos los que faltamos. Ha sido un trabajo complicado pero los vecinos hemos permanecido unidos. Me emociona el poder estar nuevamente aquí, porque quiero regresar a mi casa y, aunque en mi caso será en unos meses más, estoy muy conforme con lo que se ha realizado en nuestra Villa” manifestó la vecina Mónica Wong.

Rosa Utrera, vecina que recibió las llaves de manos de las autoridades, no sólo destacó la reconstrucción de su vivienda ubicada en el Pasaje 2 No. 2621 de Villa Santa Eloísa, sino también la entrega de subsidio transitorio de arriendo. “Fue una gran ayuda, porque contar con este dinero significó para mi familia no estar preocupados por el arriendo y poder destinar esos recursos a cosas necesarias para volver a empezar. El terremoto nos quitó nuestra casa, fue un golpe muy duro e imagínese tener que también preocuparse del costo de un arriendo, cuando antes teníamos nuestra casa propia. Eso se lo agradezco enormemente al Gobierno”, sinceró.

En la ocasión, la Intendenta Regional, relevó la importancia de esta entrega, a dos años de ocurridos los terremotos. “Para todos la Reconstrucción ha sido un proceso largo y complejo, por eso como Estado hemos acompañado a la comunidad. Son muchas las situaciones, pero siempre es bueno quedarse con lo mejor y, en este caso, estamos muy felices por la alegría de estas 10 primeras familias que recuperan su vivienda perdida por el terremoto en Villa Santa Eloísa”, dijo.

Agregó que como Gobierno se ha tenido una especial preocupación por no sólo reconstruir o repara los existe, sino con mejores estándares y, en el caso de Alto Hospicio, hacerse cargo del tratamiento de los suelos socavados en viviendas afectadas. Este terremotos significó para nuestra Region un golpe duro y la Presidenta tomó en ese minuto una decisión no tomada antes, que fue entregar una ayuda extra a los subsidios de reconstrucción o reparación, como los subsidios de arriendo o de acogida transitorios. Y la Sra. Rosa nos compartió de forma espontánea que para ella esa ayuda fue fundamental”, señaló.

En este sentido, el Seremi de Vivienda y Urbanismo, añadió que “acá no sólo se tomó en cuenta la normativa actualizada antisísmica, sino también el tratamiento necesario del terreno por la situación de salinidad propia de Alto Hospicio” a lo cual agregó “la Presidenta Bachelet nos instruyó transformar este proceso de reconstrucción en una oportunidad para construir una mejor ciudad y mejores barrios. Han sido múltiples las líneas de gestión: desde la recuperación de la habitabilidad perdida como es en el caso de Santa Eloísa, pero también desde la seguridad de los espacios públicos con la construcción de muros de contención y la reparación de las vías dañadas por los terremotos” puntualizó Ricardo Carvajal.

Respecto del balance de la reconstrucción en Tarapacá, sector Vivienda, el Seremi indicó que se ha entregado 12.300 subsidios tanto de reparación como reconstrucción total. De ellos, 31% están terminados lo que representa a aproximadamente 3.700 viviendas y están el plena ejecución de obras el 59% (7.259), quedando por iniciar obras este año el 10 % (1.314).

SERVIU

La directora (P y T) de SERVIU, Mariana Toledo, se refirió al proceso y al compromiso de la cartera por la reconstrucción en la Región de Tarapacá. “Ha sido un intenso trabajo, pero lo importante es que hemos logrado avanzar con éxito en la construcción de viviendas, lo que nos permite tener la tranquilidad que cumpliremos la planificación de esta reconstrucción, como lo ha mandatado la Presidenta”, dijo.

Finalmente, reiteró el compromiso de su cartera por seguir aportando al mejoramiento de la calidad de vida de las familias, “ a través de programas como de ampliación de viviendas, el subsidio patrimonial y también los pavimentos participativos, entre otros”, concluyó.