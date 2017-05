En la tradicional eucaristía celebrada en la parroquia Sagrado Corazón de Alameda, en vísperas de San José Obrero y la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el Arzobispo de Santiago dio a conocer estas propuestas. “Nuestra voz como iglesia en esta materia no es dictar soluciones técnicas, nosotros ofrecemos orientaciones éticas desde la enseñanza del Evangelio”.

Trabajadores, sindicalistas, autoridades de gobierno y fieles llegaron este medio día a la parroquia Sagrado Corazón para celebrar la misa del día del trabajo. “Hoy en vísperas del Día Internacional del Trabajo queremos despertar en nosotros el propósito de acompañar a los trabajadores y trabajadoras, al igual que Jesús lo hizo con los discípulos de Emaús”, dijo el arzobispo.

En la ocasión el pastor de la Iglesia de Santiago dio a conocer cinco propuestas para fomentar el diálogo en materia de pensiones que estaban contenidas en una cartilla elaborada por la Vicaría de Pastoral Social Caritas. “Nuestra voz como iglesia en esta materia no es dictar soluciones técnicas eso le corresponde a los políticos, a los que guían el país en el ámbito de la vida social, nosotros ofrecemos orientaciones éticas desde la enseñanza del evangelio. Para la Iglesia la solidaridad es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien de todos y de cada uno, para que todos seamos responsables de todos. Las pensiones son un derecho que debe responder a la dignidad de los adultos mayores. Este es un tema ético donde mujeres y hombres han dado su vida por la familia y por el bien común”, dijo el cardenal Ezzati.

En la parroquia donde se llevó a cabo la celebración funcionó por años la Pastoral Obrera de manos del padre Alfonso Baeza. “Aquí, hoy celebramos las vísperas delas fiesta de san José Obrero y también los 40 años de la creación de la Vicaría de Pastoral Obrera, hermosa obra de la Iglesia de Santiago, fundada por el 9 de marzo de 1977, para ser compañera de camino de quienes diariamente, con el sudor de su frente, buscan ganar el pan que da sustento a la propia familia y el pan de la dignidad. La iglesia mantiene ese mensaje de acogimiento, guía y protección, de la misma forma que Jesús lo ha hecho con nosotros y lo sigue haciendo con nosotros. La Vicaria de Pastoral Obrera es hoy la Vicaria de Pastoral Social Caritas, continuadora de la labor que el mismo Jesús inicio haciéndose hombre y solidarizando con nuestra realidad humana”.

Al finalizar la eucaristía el cardenal Ezzati les entregó a las autoridades presentes la cartilla que contenías las 5 propuestas. “Hemos participado de esta eucaristía y agradecemos enormemente la propuesta, el aporte que hace la Iglesia Católica al debate sobre las pensiones que suponen imperativos éticos que debemos cambiarle las condiciones de vida a nuestros adultos mayores, que sus pensiones sean más dignas. Esto enriquece el debate y lo que nosotros queremos entregarle a los chilenos”, dijo la Ministra del Trabajo Alejandra Krauss.

Las propuestas:

1) Más solidaridad en el sistema de pensiones: Como respuesta a este individualismo la Iglesia de Santiago promueve el principio de la solidaridad. Ésta nos debe mover como sociedad a hacernos verdaderamente responsables de todos, en especial de nuestros adultos mayores, reconociendo el aporte que hicieron al país, a través de toda una vida.

2) La pensión es un derecho que debe responder a la dignidad de nuestros adultos mayores: La Iglesia de Santiago reconoce y promueve el derecho a la pensión, así como a la seguridad social para la vejez en su pensamiento social. Las bajas pensiones que están recibiendo los adultos mayores, está afectando sus condiciones de vida y, con ellos, su dignidad.

3) El valor de las pensiones debe primar por sobre las ganancias de las AFP: Existe una creciente deslegitimación del actual sistema de pensiones, el cual, por un lado, no está entregando las pensiones esperadas y, por otro lado, se observa como un negocio muy rentable para las administradoras. Para la Iglesia de Santiago la propiedad privada debe siempre estar subordinada al principio del destino universal de los bienes, es decir, no debe convertirse en una fuente de in equidad ni menos de injusticia, de lo contrario afectará a la cohesión social.

4) El rol del Estado en las pensiones como promotor del bien común: Para la Iglesia de Santiago, corresponde al estado defender y promover el bien común de la sociedad civil, de los ciudadanos y de las instituciones intermediarias. El bien común, plantea el Papa Francisco, requiere de la paz social que no se produce sin una atención a la justicia distributiva, en tanto se puede retribuir a cada uno según su aporte a la sociedad y a sus necesidades, de lo contrario se genera violencia.

5) Mayor participación de los ciudadanos con más información y formación: Existe un gran desconocimiento de muchos chilenos y chilenas sobre el sistema de pensiones y su funcionamiento. Se vuelve imperioso que los ciudadanos tomen un rol activo en relación a sus pensiones. Para la Iglesia de Santiago, la participación activa en la vida pública es un supremo acto de libertad, es hacerse responsable de sí mismo, pero también de los otros; es no sólo reafirmar los propios derechos sino acentuar los deberes que tenemos frente al prójimo.