Autoridades logran acuerdo con gremios tras paralización de conductores de taxibuses Línea 1 Transatélite

El Seremi (s) de Transportes y Telecomunicaciones David Pasten Carrasco y el Director del Trabajo Víctor Inostroza Flores dialogaron con los conductores de micros movilizados durante esta mañana en Alto Hospicio.

Una reunión de una hora sostuvo el Seremi (s) de Transportes y Telecomunicaciones David Pasten Carrasco y el Director del Trabajo Víctor Inostroza con los conductores de la Línea 1 de taxibuses Transatélite, quienes realizaron una paralización durante esta mañana exigiendo mejoras en sus condiciones laborales.

En la cita realizada en el terminal de la línea de taxibuses de Alto Hospicio, los conductores explicaron los motivos de su paralización y expusieron las principales problemáticas del gremio ante las autoridades donde obtuvieron una positiva y rápida respuesta a sus inquietudes.

Al respecto el Seremi (s) de Transportes y Telecomunicaciones David Pasten Carrasco, explicó que los motivos que tuvieron los conductores para realizar esta movilización fue debido a que los dueños de los taxibuses mantienen un contrato de arrendamiento de las máquinas con ellos, por lo que el contrato es de prestador de servicio y no tiene la categoría de trabajador. Es por esto que no tiene derecho a AFP, salud, licencia médica, entre otros, por lo que no tienen resguardo para su familia, ni para su jubilación.

“Creo que es el momento de colocarle el cascabel al gato en cuanto a los contratos, es por esto que hoy tuvimos una muy buena noticia de parte del Director del Trabajo, ya que existe una resolución de esa entidad que obliga a las líneas a contratar a los trabajadores y esa resolución de la Dirección del Trabajo se puso en recurso de reposición con respecto a esto, por lo que debiera estar resolviéndose durante las próximas semanas, por lo que esperamos en el corto plazo que los conductores cuenten con su contrato de trabajo para una mayor estabilidad de ellos y de sus familias. Lo importante es que los conductores están conformes con el acuerdo logrado hoy”, agregó la autoridad.

Por su parte el Director del Trabajo comentó tras la reunión que “propendemos que haya un trabajo decente en todas partes, no sólo en el rubro de transportes, donde la gente gane lo suficiente, que sea tratado bien por el empleador, que tenga derecho a sus descansos correspondientes y para eso buscamos que donde no haya trabajadores formales, podamos hacerlo formal, que tengan su contrato, derecho a cotizaciones, a vacaciones y eso va a suceder en todas y cada una de las actividades económicas. Eso es lo que estamos haciendo hoy y es lo que se hará bajo mi dirección. El compromiso es absoluto con los trabajadores y ese es el compromiso del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet”.

Más tarde, las autoridades se reunieron con los operadores de la línea para dialogar sobre la situación.

Transporte Público

La Línea 1 Transatélite de Alto Hospicio posee una flota de 155 taxibuses, dependientes de 109 dueños. Esta mañana los servicios de esta línea empezaron a operar desde las 7 horas sin mayor contratiempo, ya que la empresa cuenta con conductores de relevo para dar continuidad al servicio.

Los Inspectores del Programa Nacional de Fiscalización verificaron la frecuencia de micros y uso de licencia adecuada en el terminal de la línea de taxibuses en el sector de El Boro en Alto Hospicio y en el paradero ubicado en calle Bulnes con avenida Salvador Allende (ex Pedro Prado) en Iquique.