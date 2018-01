Buzos mariscadores de Tarapacá reciben equipos de buceo más seguros y modernos para sus faenas

A nivel país serán 340 los equipos con inversión de $500 millones que entregará el programa “Cambia el Viejo – Recambio de Compresor” del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal.

Hace 40 años que Javier Miranda es buzo mariscador en la caleta Guardiamarina Riquelme de Iquique, donde otro medio centenar de compañeros trabajan como él. La mayoría, según cuenta, usa equipos de buceo artesanales con el riesgo que ello implica para la seguridad de la faena y para su salud. “Esto es muy bueno porque como la pesca no está muy buena, se nos hace complicado renovar los equipos. Estamos trabajando con equipos no certificados. Es una ayuda para todos los que trabajamos en este rubro. Podemos trabajar sin peligro de que se nos puede reventar el acumulador porque trabajamos con hechizo nomas, no son bien soldado, a veces se nos revientan las mangueras, estos vienen con todo certificado así que es muy bueno”, comenta el buzo mariscador luego de ser uno de los 12 beneficiarios de la región que pudieron renovar su herramienta de trabajo mediante el programa el programa “Cambia el Viejo-Recambio de Compresor” del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal.

A nivel país serán 340 los equipos que entregará este programa para buzos mariscadores seleccionados durante la convocatoria 2017 y ya prepara una nueva convocatoria para el segundo semestre de este año. La entrega del nuevo equipamiento busca otorgar mayor seguridad y tecnología a los trabajadores/as del mar y les permitirá cumplir con la nueva exigencia de la Autoridad Marítima que a partir del 1 de julio de este año exigirá compresores y acumuladores de aire de acero inoxidable certificados, acorde a los que otorga esta iniciativa del actual gobierno.

Los buzos mariscadores lideran los accidentes pesqueros en el mar por problemas de condiciones hiperbáricas y el uso de equipos poco seguros. Este programa reemplaza el compresor o acumulador de aire de buzos mariscadores que postulan mediante concurso a este beneficio financiado por el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal para que el sector pesquero artesanal cumpla con la nueva normativa de la Autoridad Marítima, como explicó Juan Carlos Soto, coordinador en terreno del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal.

“El programa tiene que ver principalmente con un acuerdo y alianza estratégica con la Autoridad Marítima para ayudarle a los pescadores artesanales a cumplir con la obligación del recambio de sus compresores de buceo que entra en vigencia el 1 de julio del año 2018. La norma ya lleva varios años con ampliaciones de plazo y nos hemos involucrado para que los pescadores cumplan. Ya hemos entregado más de 1600 equipos desde el año 2016 a la fecha. La inversión en la zona norte en versión 2’17 bordea los 500 millones y entrega beneficio a más de 340 personas entre las regiones de Arica y Biobio”

Este miércoles, fue el turno de los buzos pescadores de las caletas Chanavaya, Chanavayita, Los Verdes, Pisagua, Rio Seco, Guardiamarina Riquelme y San Marcos de la región de Tarapacá quienes recibieron además de recibir el equipo participaron de una capacitación en su manejo y en el nuevo reglamento de seguridad de buceo. En la región fueron distribuidos 12 equipos con una inversión que bordeó los 20 millones de pesos.