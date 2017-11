Este martes Cámara inicia debate y votación de Ley de Presupuesto de la Nación para 2018

La Corporación contempla desarrollar la discusión en general del proyecto el día 21 de noviembre y dejar el día siguiente y, eventualmente, el jueves 23 para el despacho en particular.

Tras un arduo trabajo desarrollado a nivel de Subcomisiones y de la Comisión Mixta de Presupuesto, la Cámara de Diputados se apronta a desarrollar la discusión y votación del proyecto que definirá el erario nacional para el año 2018, con ingresos del gobierno central por $ 41.476.580 millones y gastos por $ 45.198.536 millones.

Conforme a los acuerdos de los Comités Parlamentarios, este martes 21 de noviembre la Sala se convocará para conocer los informes de las 29 partidas presupuestarias y discutir en general la iniciativa legal. Para dicho efecto se destinarán cuatro horas distribuidas proporcionalmente entre las distintas bancadas parlamentarias.

Los legisladores determinaron que la presentación de indicaciones o la solicitud de división de la votación de algún artículo o partida solo se admitirá hasta las 15:30 horas del martes 21 de noviembre. Para estos efectos deberá utilizarse el formulario disponible, presentándose cada solicitud por separado. Las indicaciones que no cumplan estos requisitos no serán admitidas.

Al término de las cuatro horas de debate se procederá a votar en general el proyecto y se entenderá que todos los artículos y partidas que no hayan sido objeto de indicaciones y aquellos respecto de los cuales no se haya pedido votación separada, se tendrán por aprobados también en particular.

Debate en Particular

El miércoles 22 de noviembre, la Cámara celebrará sesión ordinaria, de 10.00 a 13:00 horas, con el objeto de realizar la discusión en particular del proyecto, la cual seguirá en una sesión especial a convocarse entre las 14:00 y las 22:00 horas.

Si el proyecto no es despachado dentro de esa sesión, determina el acuerdo de los Comités, la discusión particular continuará en la sesión ordinaria del jueves 23 de noviembre, hasta su total despacho, para lo cual se prorrogará la sesión por el tiempo que fuere necesario.

Con todo, se faculta a la Mesa para prorrogar la sesión del día miércoles 22 de noviembre, con el fin de procurar el total despacho de la iniciativa durante aquella sesión.

Los Comités también establecieron que, en la discusión en particular, el uso de la palabra se otorgará a quienes se hayan inscrito anticipadamente a través del sistema electrónico en cualquier sesión y hasta los cinco minutos de abierto el debate de la partida respectiva. No procederá la solicitud de cierre del debate.

Además, se fijarán dos categorías para la discusión de esta iniciativa: una de discusión “simple” y otra de discusión “compleja”. Se autorizarán intervenciones de hasta tres minutos durante la primera categoría y de cinco minutos durante la segunda. Cada Comité podrá solicitar que una determinada partida sea incluida en la categoría de discusión “compleja”.

En el caso de la declaración de inadmisibilidad de indicaciones, deberá pedirse expresamente su discusión, para lo cual se otorgarán hasta dos minutos para un diputado que impugne tal declaración e igual tiempo para quien la respalde. Luego se procederá a su inmediata votación.

Una vez terminada la discusión del artículo o partida que fue objeto de indicación o respecto de los cuales se pidió votación separada, se procederá a su votación inmediata y se continuará con la discusión del artículo o partida siguiente, según corresponda.

Los parlamentarios, asimismo, definieron que en todas estas sesiones se suspenderá el tiempo de los Proyectos de Resolución y de Acuerdo y el tiempo de Incidentes de la sesión ordinaria, así como el funcionamiento de la Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes Específicos a los Organismos de la Administración del Estado.

No se autorizará tampoco a las Comisiones a sesionar simultáneamente con la Sala durante las sesiones destinadas a la tramitación de este proyecto.

Este proyecto contiene disposiciones de quórum calificado y el plazo final para su despacho por el Congreso Nacional vence el miércoles 29 de noviembre de 2017.