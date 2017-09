Candidato Presidencial Alejandro Guillier presenta su propuesta medioambiental

Ordenamiento territorial, manejo integral de cuencas, sanción penal por daño ambiental y sistemas de reciclaje, son solo algunas de las propuestas que hizo el candidato Alejandro Guillier en el área medioambiental, en el marco de la realización de la Feria de Innovación Tecnológica y Gestión Ambiental, FITGA 2017.

En la oportunidad el abanderado presidencial hizo referencia al desafío que plantea esta materia y al replanteamiento que hay que hacer debido al cambio climático. “El cambio climático nos obliga a plantearnos una mirada estratégica distinta a la convencional, que era pensar que el crecimiento era sostenible por sí mismo y que la naturaleza era inagotable”.

En este contexto, Guillier propone para su futuro gobierno una ley efectiva de glaciares, una reforma al código de aguas, impulsar el programa de embalses multipropósito y la ley de prevención y gestión de desastres naturales y cambio climático. Todo eso a través de la creación de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y del Servicio Nacional de Aguas Marítimas y Continentales, además del Fortalecimiento de la Regionalización.

“Los intendentes junto a los Cores deben hacer la planificación con los vecinos, con las organizaciones sociales, empresariales, laborales, con las universidades, para hacer investigaciones que permitan la planificación de cómo se utiliza el territorio sin entrar en conflicto una actividad con otra”, aseveró el candidato.

Energías Renovables

El año 2014 Chile generaba un 6,3% de energías renovables en la matriz energética, actualmente ese porcentaje creció a un 17% por lo que nuestro país se perfila como uno de los más grandes generadores de este tipo de energía.

De esa forma, éste será un punto crucial en el programa de Guillier quien destacó “este país está experimentando una revolución de la que no se habla mucho en los medios de comunicación, podemos ser los campeones mundiales con las energías del sol, de las montañas, del viento, del mar. Me encantaría decir que estos recursos pertenecen a todos los chilenos, desgraciadamente alguien me va a decir el mar no, ese es de 7 familias”, puntualizó el candidato.