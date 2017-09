Candidatos del Partido Comunista impulsan propuestas para mejorar la calidad de vida en Tarapacá

Los cuatro aspirantes al Consejo Regional pusieron sobre la mesa algunas ideas de las iniciativas que pretenden desarrollar en caso de resultar electos el próximo 19 de noviembre. Acompañados por el diputado Hugo Gutiérrez, quien busca la reelección en el cargo, sostuvieron que el objetivo principal es emparejar la cancha y terminar con las desigualdades que se registran en las siete comunas de nuestra región.

Con la implementación de proyectos a través de fondos del Gobierno Regional, los candidatos del Partido Comunista al Consejo Regional de Tarapacá buscarán impulsar políticas públicas que permitan el desarrollo de espacios de recreación, mejoramiento de viviendas, áreas verdes, educación, salud y del turismo para nuestra zona.

Los representantes de la tienda de izquierda sostuvieron que a pesar de no contar con los millones de pesos para el desarrollo de una campaña electoral como la que realizan otros sectores, la impronta que dejan es la de tener una vinculación directa con los pobladores y los movimientos sociales que es de donde nacen sus candidaturas.

Pedro Cisternas, dirigente del Colegio de Profesores de Tarapacá, sostuvo que “somos candidatos y dirigentes no inventados. No somos un producto del marketing, del mercado. Somos dirigentes sociales, dirigentes sindicales con trayectorias. Aquí nadie inventa un candidato. Aquí los candidatos son nominados en función de su vinculación y su trayectoria con las luchas del pueblo”.

Por eso, la perspectiva del trabajo que tienen apunta a la distribución de los recursos que tiene el Gobierno Regional para así ayudar a dar un paso más en mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tarapacá.

“Venimos del mundo social y no nos hace falta ir a una población a tomarnos un tecito con los pobladores, porque estamos ahí todos los días, estamos viviendo esa realidad todos los días”, subrayó Cisternas.

Esmeralda Contreras, dirigenta de los trabajadores de la Fundación Integra y de la CUT regional, enumeró algunas de las necesidades que existen en la región, como por ejemplo espacios para el desarrollo de la mujer, los jóvenes y los niños, así como hospitales y recintos educativos que permitan a los padres acudir a sus centros de trabajo sin preocupación y de esa forma conseguir los ingresos que le permitan desarrollarse junto a su familia.

Contreras destacó que de la campaña “nos queda por delante poco tiempo y mucho trabajo que requiere mucha seriedad y esfuerzo, estar presentes. Mi compromiso es con el ámbito social, con la gente que más lo necesita, estar presentes con ellos. Mi compromiso es seguir adelante junto al partido para avanzar en mejorar la situación que viven los pobladores de la región”.

Por su parte, Irene Bastías, dirigenta de pobladores de la comuna de Alto Hospicio, enfatizó en las carencias que tiene ese sector de nuestra región, donde “no tenemos derecho a nacer, porque no tenemos un hospital; no tenemos derecho a morir, porque no tenemos un cementerio”, explicó.

Respecto del vertedero que colinda con el sector de El Boro en Alto Hospicio, Bastías comentó que “creo que tenemos que poner más fuerza para poder sacarlo”, a lo que también sumó los problemas de vivienda que tienen los hospicianos. “Hay más de 4 mil 500 familias viviendo en toma. ¿Qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida de esas personas? El tema de la mujer en Alto Hospicio es de total abandono. No tenemos espacio. Para nuestros hijos no tenemos espacio de recreación”, subrayó.

Mientras, Bernardo Petersen, destacado dirigente del Partido Comunista en nuestra región, además de declararse un “fanático iquiqueño”, se refirió a los problemas de las listas de espera que afectan especialmente a los adultos mayores en el sistema público de salud, uno de los principales temas que a su juicio se deben resolver y que comprometió volcar sus esfuerzos en caso de resultar electo como consejero regional.

Hugo Gutiérrez: “Los comunistas cuando tenemos espacios de poder los ejercemos en función de los intereses de la gente”.

En tanto, el diputado Hugo Gutiérrez, quien disputa por segunda vez la reelección para representar nuestra zona, dijo estar muy satisfecho por la posibilidad de ofrecer a la ciudadanía de Tarapacá dirigentes políticos, sociales y sindicales de la calidad que tienen los cuatro representantes del PC por su historia de lucha y vinculación con el pueblo de nuestra región.

“Es la primera vez que los comunistas presentamos candidatos a core. Nos habíamos inhibido por acuerdos políticos, por darles el apoyo a otros candidatos. Pero ya llegó la hora que el Partido Comunista también dispute este espacio de poder. Hemos demostrado que los comunistas cuando tenemos espacios de poder los ejercemos en función de los intereses de la gente, no de los intereses partidarios, individuales, sino que en beneficio de la gente”, dijo el legislador comunista.

Asimismo, Gutiérrez se refirió a la crisis que enfrentan la mayoría de los partidos políticos a raíz de los casos de financiamiento ilegal de campañas políticas por parte de grandes empresas y que mantienen sometidos a proceso a decenas de dirigentes incluyendo a los dos senadores de la Región de Tarapacá.

“Estamos en una época donde el desprestigio de la política está bastante extendido. Pero nosotros desde esta región decimos que hay comunistas con tradición de lucha y de combate, por los intereses de la gente, desde el Colegio de Profesores, de la CUT, desde el mismo partido como dirigentes. Creo que eso es demostrativo que estamos haciendo una oferta electoral pensando en la gente”, subrayó el diputado.

Los candidatos a core y el diputado Gutiérrez aprovecharon además de invitar a los iquiqueños a conmemorar los 44 años del golpe de Estado que terminó con el Gobierno popular que encabezaba el Presidente Salvador Allende con un acto que se realizará este lunes 11 de septiembre a las 18:00 horas en la Plazoleta del Cementerio 3 de esta ciudad.