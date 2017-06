Carolina Goic: “Yo no me voy a bajar como candidata”

La candidata de la DC llamó a Alejandro Guillier a debatir, se refirió a las primeras medidas que implementaría en su eventual gobierno y el perfil que busca adquirir su partido en el distanciamiento de la Nueva Mayoría.

La candidata presidencial de la Democracia Cristiana (DC), Carolina Goic, se convirtió en la nueva invitada del programa “El Sillón de Pedro, Presidencial”, para hablar sobre la contingencia política, y las divisiones y aspiraciones que han marcado a la Nueva Mayoría.

Una de las primeras interrogantes tuvo que ver con los resultados de la Encuesta CEP revelada el pasado viernes, donde la candidata marca 2,1% de intención de voto.

“Me siento con más fuerza, con más convicción que nunca, a mí sí me sorprende la forma en que la política ha caído en esta lógica de las encuestas que yo no comparto para nada”, indicó.

En ese sentido, reiteró lo que ha señalado en varias oportunidades, donde rechaza la llamada lógica de las encuestas.

“Yo se lo he dicho con mucha claridad a Álvaro Elizalde, si pretende utilizar la misma calculadora como lo hizo cuando bajó la candidatura del presidente Lagos, conmigo no le va a resultar”, indicó.

Agregó que “yo no me voy a bajar como candidata, esta es una candidatura que parte con una convicción (…) entendemos la política de manera distinta, no con la calculadora”, manifestó Goic.

No va a haber acuerdo parlamentario

“Si para tener un acuerdo parlamentario en la centro izquierda, la condición que ponen los partidos políticos que apoyan a Alejandro Guillier es que haya una sola candidatura, eso sólo significa que no va a haber acuerdo parlamentario. Pero yo preferiría que lo dijeran así y que no respeta la decisión que tomamos desde la DC”, indicó respecto a la consulta sobre una posible lista parlamentaria, que hasta la propia Presidenta Bachelet solicitó.

Cuando nosotros planteamos un acuerdo, eso significa que estoy pensando como presidenta de Chile, y eso significa en el mundo completo de la centro izquierda, es tener mayoría en las cámaras.

En ese sentido, indicó que le llama la atención que “haya tanta inquietud por bajar por secretaría mi candidatura cuando tengo un 2% (en la CEP)”.

“Si como DC nos quedábamos mirando como pasaban las cosas, estábamos condenados a ser irrelevantes”, aseguró Goic. En esa línea, llamó a continuar con el impulso a los debates presidenciales, y llamó a Alejandro Guillier a acoger su llamado.

Nacimiento de la candidatura

Consultada por el momento en que nace su candidatura, y aunque manifestó que no tiene claro si el momento exacto fue en el funeral de Patricio Aylwin, donde pidió perdón por lo que han hecho y también omitido los políticos, indicó que para ella es un signo de coherencia ser candidata Presidencial, tras dar ese discurso.

En ese sentido, aclaró que uno de sus móviles como candidata desde la DC es la forma en que han hecho las cosas de manera diferente.

Situación de la DC

Carcuro recordó a Goic la pérdida de más de un millón de votos que ha tenido la DC en los últimos 20 años, donde la candidata aseguró que una de las aspiraciones es que éstos se recuperen.

“Por eso tenemos candidatura presidencial (…) la respuesta para ese millón de personas (…) por eso tenemos candidatura, nos vamos a sacar la mugre. Para demostrar que hacemos las cosas distintas, pero con mucha franqueza. Yo no creo en las varitas mágicas, la gente sabe que las varitas mágicas no existen”, aseguró.

Reformas

Consultada sobre si continuará con un gobierno de las reformas -como ha sido calificado el actual mandato de la Presidenta Bachelet- Goic indicó que hay cosas que han sido buenas, y se deben valorar.

“Mira a Sebastián Piñera, él dice que no quiere denostar a nadie, que los respeta a todos, pero es el candidato que encuentra todo malo”, indicó Goic a modo de ejemplo de la poca valoración de avances.

La candidata sostuvo que una de las principales reformas que implementará en su eventual Gobierno, sería en materia de salud, a propósito de la enfermedad de cáncer que padeció.

“La ley nacional de cáncer es la primera ley que voy a presentar como presidenta de la República”, indicó Goic.

La DC no vota por Sebastián Piñera

Goic indicó que los polémicos dichos de Mariana Aylwin -quien señaló que los votos de algunos DC podrían migrar a la derecha, favoreciendo a Piñera- ya han sido respondidos tanto por ella misma como por la colectividad en general.

Migración

El debate sobre el tema de la migración se ha instalado con más fuerza luego que los precandidatos Sebastián Piñera y Manuel José Ossandón manifestaran que buscan aplicar control en la materia y endurecer medidas con quienes “llegan a delinquir”.

“No estoy de acuerdo con que la migración se asocie con política criminal. Me parece que es muy injusto que alguien que viene de otro país sea estigmatizado”, dijo Goic.

En esa línea, asegura que la migración llegó para quedarse, y considera increíble que aún no exista un servicio público que se haga cargo de ello.

“Todavía no tenemos la situación institucional para resolver la cantidad de migrantes que llegan”, indicó.

Matrimonio homosexual

Consultada sobre su opinión sobre el matrimonio igualitario, una de las materias que fue postergada para el segundo semestre, según la última cuenta pública de la Presidenta Bachelet.

“Es de los temas donde he ido cambiando mi percepción”, indicó Goic, subrayando que valora la capacidad de dos personas de quererse y evaluar un proyecto en conjunto. “Me parece sano que hagamos la discusión (…) estoy mucho más abierta a este tema”, indicó.

Respecto a la adopción homoparental, indicó que es necesario sacar los prejuicios y la estigmatización en el tema.

Aborto

Sin embargo, manifestó que votó a favor de la ley de aborto en tres causales porque a su juicio, no está en condiciones de enjuiciar a una mujer que sufre abusos.

“Para mí, quizás lo mas determinante para decidir mi voto, fue los testimonios de gente muy conocida, de una amiga que a raíz de esto me planteó su historia de abuso con un familiar muy cercano”, planteó.

La Araucanía

“Hay hechos que han sido calificado como terrorismo, y eso tiene que ser respaldado (…) El Estado de Derecho debe mantenerse sin ambigüedad”, manifestó.

Agregó que “sobre La Araucanía hay una violencia que se ejerce y que no ha estado en el debate público, que es la violencia a la pobreza. Esa violencia también es una deuda”, indicó.

“Lo que no estoy de acuerdo es reducir la situación del pueblo mapuche a si hay o no terrorismo”, puntualizó. (Fuente: 24 Horas/TVN)