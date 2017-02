Carolina Goic no se achica ante Guillier y anuncia que se postulará como carta presidencial de la DC

Según Goic, un impulso clave para tomar esta determinación fue el respaldo que recibió de sus camaradas y destaca una carta recibida el pasado viernes 17 de febrero. En este texto, 12 de los 15 líderes regionales que militan en su colectividad les brindaron su apoyo.

La senadora y timonel de la Democracia Cristiana (DC), Carolina Goic, anuncia que está dispuesta a asumir una candidatura presidencial en unas primarias que reuniría a todos los partidos de la Nueva Mayoría.

En una entrevista con La Tercera, ella dice que su tienda política debe jugar un rol importante en los tiempos actuales de nuestro país y confía en que su opción puede dar buenos resultados.

Según Goic, un impulso clave para tomar esta determinación fue el respaldo que recibió de sus camaradas y destaca una carta recibida el pasado viernes 17 de febrero. En este texto, 12 de los 15 líderes regionales que militan en su colectividad les brindaron su apoyo.

“Nuestra camarada le ha devuelto a la DC el entusiasmo y la mística que caracterizó a nuestro querido partido hace muchos años, mediante un liderazgo claro en las ideas y fuerte en las convicciones”, es parte de lo que se lee en la misiva que recibió la parlamentaria representante de la Región de Magallanes.

Sin embargo, hay un requisito indispensable para que la senadora falangista pueda cumplir su anhelo: ser ratificada en la Junta Nacional que la DC realizará el sábado 11 de marzo. A lo que Goic dice estar de acuerdo porque: “Esto no es un proyecto personalista o individual, sino que es ponerse al frente aportando mi capacidad, mis ganas, mi entusiasmo, mi experiencia también, pero encabezando un proyecto que construimos en conjunto y que representa a la totalidad de la DC”.

Al ser consultada si considera un error el cambio de fecha del anuncio de la candidatura de la DC -se iba a definir a fines de enero-, la senadora por la Doceava Región explica: “Esto tiene que ver más que con el cálculo político con empatizar con la realidad del país. Estábamos en el fin de semana peak de los incendios forestales, que además habían llegado a las comunidades, quemado hogares y era un despropósito estar haciendo una discusión absolutamente desapegada de las prioridades del país. Me alegro mucho de haber visto no solo a nuestros parlamentarios, sino que a los camaradas a lo largo de cada una de las regiones colaborando, a los jóvenes en trabajos voluntarios. Ese mismo sábado en que estaba agendada la Junta Nacional, recorrí tres regiones llegando hasta Florida, en la Región del Biobío. Así que era lo que correspondía hacer en ese minuto, independiente del costo que pueda haber tenido en materia de definiciones. En esto uno no se puede perder, en cuáles son las prioridades y sobre todo frente a una situación de tanto dolor, de tanta consternación nacional”.

Sobre Alejandro Guillier y el apoyo que ha recibido de militantes de su partido, Goic cree que se trata de personas específicas y dice que se dejará llevar por la opinión mayoritaria de los adherentes democratacristianos.

“Es bueno poner esta discusión en perspectiva. Sé que son más bien algunos camaradas, no son más que personas aisladas que parecen coquetear, pero la DC tiene una definición que es llevar candidato presidencial de nuestras filas. Para mí pesa mucho más lo que yo escucho de los camaradas a lo largo del país, de quienes forman parte de la base partidaria. He sido una presidenta que si algo he hecho durante mi gestión es estar en contacto en cada una de las comunas, en las regiones, en este sentir de querer trabajar por un candidato DC”, dice.

Cuando le preguntan por qué inclinarse por su figura y no por la del abanderado del Partido Radical quien tiene más apoyo popular de las encuestas, la timonel DC contesta: “Porque eso significa desde la Democracia Cristiana renunciar a estar presente. No solo competir, o sea, parte de la vocación de un partido es poner nuestras ideas sobre la mesa y aportar con ello desde la construcción de nuestros liderazgos. Hay diferencias además. Yo valoro la figura de Alejandro Guillier, lo conozco como senador, veo la simpatía que genera, pero hay algo en que tengo una aproximación distinta y es que a mí no me parece que puedas enfrentar desafíos políticos como desde fuera de la política. El es senador, ya es candidato presidencial oficialmente de un partido político, el Partido Radical. Soy de las que cree que hay que validar la actividad política, lo digo con orgullo. Es en tiempos difíciles para la política, donde la política aparece más débil, que nuestra reacción no tiene que ser escapar, renegar de nuestra actividad, sino que, muy por el contrario, tenemos que mostrarnos más fuertes, más unidos y sobre todo dar señales muy claras de cómo se recupera la buena política”.

“A mí no me parece esto de vestirse con un traje que finalmente no es lo que tú eres y porque, además, cuando estamos hablando del desafío de gobernar un país, eso se hace también desde la política. Se necesita la capacidad de construir acuerdos. Incluso, si tú ves hoy día una dificultad que ha tenido este gobierno, hay que decirlo con mucha claridad, ha sido la incapacidad de trabajar en conjunto con los partidos políticos y eso ha sido una de las cosas que nos ha pasado la cuenta como gobierno. Entonces, uno no puede renegar de lo que es, sino, muy por el contrario. Creo que esto de tratar de ponerse un traje que no es para subir en las encuestas con un objetivo electoral es finalmente algo que la ciudadanía castiga. La gente es mucho más inteligente de lo que algunas personas creen, eso es por lo menos mi experiencia durante todos estos años”, añade Goic a su respuesta cuando le preguntan sobre la figura de antipolítico que promueve Guillier. (The Clinic)