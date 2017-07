Caso SQM: Fiscal Nacional insta a Fulvio Rossi a asistir a audiencia de formalización

Jorge Abbott sostuvo que sería “inédito” que el senador cumpla su advertencia porque “probablemente tengamos que solicitar su desafuero sólo para citarlo a la audiencia”.

El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, llamó a Fulvio Rossi a echar pie atrás a su advertencia de no asistir a la audiencia de formalización por el caso SQM.

“Nosotros esperamos que el senador asista a la audiencia de formalización, porque si no probablemente tengamos que solicitar su desafuero sólo para citarlo a la audiencia respectiva, sería un hecho inédito”, sostuvo el máximo persecutor, según consigna 24 horas.

El Octavo Juzgado de Garantía fijó para el próximo 16 de agosto la fecha de formalización de Rossi Ciocca y el senador Jorge Pizarro (DC), situación que rechazada por el parlamentario al reparar en que la fecha se distancia a tres meses de las elecciones.

“La Fiscalía una vez más no sólo no solicitó mi desafuero, sino que espera que concurra a una audiencia de formalización que se realizará a sólo tres meses de las elecciones. Quiero decirlo claramente desde el primer día, para que no se especule con el tema: No voy a asistir a la audiencia”, dijo sobre esta situación.

Por su parte, Abbott recordó que “todos los demás (congresistas) han ido a las formalizaciones. Sería el primer caso. Sería la primera formalización en que tendríamos que pedir el desafuero de un parlamentario”.