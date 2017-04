Cientos de personas vivieron “Una aventura a lo desconocido”

Provenientes de Iquique y Pozo Almonte, visitantes llegaron hasta La Noria para escuchar charlas de Ufología y sobre la historia del lugar.

Un viaje de lleno de relatos históricos, astrológicos e incluso ligados a los OVNIs fue lo que vivieron más de cien personas en el recorrido “Una aventura a lo desconocido”, efectuado en las inmediaciones de la ex oficina salitrera de La Noria, en donde los asistentes pudieron aprender respecto de la mitología en torno a la ex oficina salitrera, además de los relatos que vinculan a la ex calichera con encuentros cercanos del tercer tipo.

La llegada de los buses hasta el lugar, lejano a 60 kilómetros de Pozo Almonte, fue a las 18:30 horas, donde se efectuó una romería por el cementerio de La Noria, donde se dejaron flores de lata y papel en las distintas tumbas y mausoleos que ya nadie visita; mientras se relataban parte de las vivencias que ocurrían en el sector de bonanza salitrera.

Tras esto, en las ruinas de la ex oficina se instalaron más de 50 carpas para pasar la noche y comenzó la presentación de Tarapacá Ovni Pozo Almonte, donde se mostró un video de ATA, el supuesto marciano encontrado en La Noria.

“La verdad es que para nosotros fue muy interesante esta presentación, ya que muchos no sabíamos que aquí se encontró un ser extraño y que es analizado en el extranjero. Es interesante ver y saber qué pasa en nuestra tierra y cielos, porque siempre dicen que en la pampa se ven luces y cosas extrañas”, dijo Manuel Cáceres, uno de los participantes del encuentro.

A la vez, Verne Butrón realizó una clase, respecto de astronomía regional, que pudo ser complementada, gracias a los telescopios que los mismos visitantes llevaron, donde se pudo apreciar de mejor forma las estrellas y astros visibles en los limpios cielos del desierto de Atacama.

Después de Butrón, el encargado de Cultura de la municipalidad de Pozo Almonte, Edwin López, narró la historia de La Noria y su importancia patrimonial, como uno de los mayores centros productivos en la época del salitre. “Es importante que los visitantes sepan la preponderancia que tuvo esta oficina en antaño y todos los misterios que aún oculta, lo que es parte de nuestra historia regional, que no es conocida de manera masiva”, dijo López.

Para el alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy, este tipo de acciones son muy relevantes, puesto que “se conoce poco de nuestra historia. Tenemos una comuna rica en parajes, cultura, trascendencia, la que debe destacarse. El camino del Inca, las Salitreras, los grandes centros urbanos estuvieron en Tamarugal y la gente de toda la región debe adentrarse en esto”.