Cinco consejos básicos para mejorar tu salud

Nutrición y Salud

1.- Come por lo menos 5 porciones de frutas y verduras por día.

Una media taza de verduras cocidas, una taza de verduras crudas de hojas verdes, o una pequeña fruta entera cuenta como una porción. Las frutas y verduras contienen vitaminas, minerales y otras sustancias que pueden mejorar su salud e incluso prevenir enfermedades. Es difícil discutir los beneficios de una dieta rica en verduras y frutas: disminuye la presión arterial, reduce del riesgo de enfermedades cardíacas, problemas cerebrovasculares, y probablemente algunos tipos de cáncer, reduce el riesgo de problemas digestivos, y un efecto positivo del el azúcar en la sangre que puede ayudarnos a mantener el apetito bajo control.

2.- Haz ejercicio con regularidad.

Una combinación ideal incluye ejercicios aeróbicos, entrenamiento con pesas, yoga, estiramiento, y actividades recreativas, tales como el baile y la natación. Tomate un descanso y sal a dar un paseo. Caminatas de 30 minutos 5 o 6 días a la semana ha demostrado tener profundos beneficios de salud. Caminar puede disminuir la hipertensión, bajar niveles de colesterol malo y ayuda a perder peso. Varios estudios también han demostrado que las personas que tomaron un paseo después de cenar tuvieron casi todos los mismos beneficios que aquellos que trotaban seis días a la semana. Añadir una caminata a su rutina diaria le proporcionará grandes beneficios.

3.- Reduce el consumo de las “malas” grasas.

Disminuye la cantidad de grasas saturadas y ácidos grasos trans o parcialmente hidrogenados en tu dieta. Las grasas saturadas se encuentran en productos animales como la carne y la mantequilla, y alimentos procesados como manteca vegetal, algunos tipos de margarina, papas fritas a la francesa. Los alimentos procesados contienen ácidos grasos trans y los aceites parcialmente hidrogenados. Cocine con aceites de oliva y de canola. Evite botanas grasas como las frituras, en su lugar consuma almendras o nueces; estas semillas se ha demostrado que ayudan a reducir el colesterol. Varios estudios han encontrado que las personas que comen dos puñados de almendras al día redujeron su colesterol malo (LDL) en casi un 10%.

4.- Limita tu consumo de azúcar.

El exceso de azúcar puede dar lugar a una serie de consecuencias importantes. El azúcar puede suprimir tu sistema inmune y deteriorar sus defensas contra las enfermedades infecciosas. Puede alterar las relaciones de minerales en su cuerpo: deficiencia de cromo y cobre e interfiere con la absorción de calcio y magnesio. El azúcar también puede producir un aumento significativo en el colesterol total, triglicéridos y colesterol malo y una disminución en el colesterol bueno. Algunos estudios han demostrado, que el azúcar promueve la multiplicación de células de cáncer y ha sido vinculado con el desarrollo del cáncer de mama, ovarios, próstata, recto, páncreas, tracto biliar, pulmón la vesícula biliar y estómago. Pero principalmente, el alto consumo de Azúcar propicia el hambiente ideal para el desarrollo de la diabetes . Lee las etiquetas de los alimentos, busca y evita aliementos altos en azucar.

5.- Date una noche de sueño reparador.

Un sueño reparador es esencial para una mente y un cuerpo funcional. Esto significa evitar el alcohol y la cafeína en la noche, que pueden interrumpir el sueño. Además, los alimentos azucarados antes de acostarse pueden afectar los niveles de azúcar en la sangre y perturban las ganas de dormir.

No necesitamos un médico para saber lo que provoca la falta de sueño; perder un par de horas de éste y no sólo sufriremos fatiga, también los pensamientos simples pueden parecer más complejos, y a menudo no podemos recordar algunas cosas. Un estudio de 2007 publicado en la revista Hypertension encontró que las personas que duermen un promedio de seis horas diarias tienen una probabilidad 42% mayor de desarrollar hipertensión que los que reciben siete. La falta de sueño también se ha relacionado con estrés, depresión, supresión del sistema inmune, y la obesidad. Ir a la cama a la misma hora cada noche. Apague la televisión, computadora o cualquier cosa que tenga luz brillante por lo menos una hora antes de acostarse.