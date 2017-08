Colegio Academia Tarapacá gana torneo nacional de debates en inglés del Mineduc

Los estudiantes Gabriela Tapia, Josefina Vilches, Valentina Flores, Álvaro Antivil y Aldo Aliaga del Colegio Academia Tarapacá, obtuvieron el primer lugar a nivel nacional en el torneo de debates en inglés que organiza el Programa Inglés Abre Puertas del MINEDUC.

En el certamen, que se realizó en Santiago y contó con la participación de representantes de todas las regiones, se debatió sobre “The right to privacy should supersede the right to information” (el derecho a la privacidad está por sobre el derecho a la información).

El seremi de Educación felicitó a los jóvenes y destacó la preparación del equipo representante de Tarapacá. “Felicitaciones al equipo, a la profesora de la asignatura, al equipo directivo y a toda la comunidad que estuvo detrás de este triunfo, que sin duda refleja lo que son capaces de lograr. Sabemos de los esfuerzos, la perseverancia y la preparación constante de estos jóvenes y del compromiso de su profesora y del colegio”, dijo Francisco Prieto.

Para Valentina Flores, la clave fue la dedicación. “Es una experiencia increíble. El nivel de todos los equipos era muy bueno, pero tuvimos harta dedicación, practicamos mucho, incluso los fines de semana, pero lo más importante fue estar unidos”.

Aldo Aliaga, destacó la disciplina y la concentración como elementos de éxito. “Es excelente y estamos muy orgullosos de este logro que fue gracias a la disciplina y estar enfocados en lo que queríamos. Lo que destaco es que se formó una amistad gigante con los compañeros y ya éramos como una segunda familia”.

Para la profesora Yarith Jorrat, docente de Inglés titulada en la UNAP, el trabajo en equipo fue el elemento clave en la competencia. “El trabajo en equipo, el afiatarnos y la confianza de poder decirnos lo que era necesario en todo momento. También la confianza en nuestro desempeño que los profesores de otros colegios nos hicieron ver, ‘ustedes están a nivel nacional’ nos dijeron y eso nos animó mucho, así como también el apoyo de la coordinación regional del PIAP”, acotó.

Este triunfo los hizo merecedores de la medalla al mérito del alumno integral “Rodolfo Rojas Gómez” que el Colegio Academia Tarapacá entrega a sus estudiantes destacados. Rodolfo Rojas, sostenedor del establecimiento hizo entrega de este estímulo y elogió el trabajo de estudiantes y profesora. “Estamos contentos porque nos demuestra la capacidad que tenemos como institución, la disciplina, la constancia. Los estudiantes son proactivos y la profesora que ha sido muy buena guía”, indicó.

El jurado del torneo nacional estuvo compuesto por jefes de carrera y académicos de pedagogía en inglés, docentes de aula de inglés, representantes de embajadas e instituciones relacionadas a la enseñanza del inglés y miembros del Mineduc. El segundo lugar de la competencia nacional se lo llevó el Liceo Domingo Latrille de Tocopilla, el tercer puesto lo obtuvo el Colegio Arica College y la cuarta posición fue para el Liceo Galvarino Riveros de Castro, Chiloé.

El Torneo de Debates en inglés del Programa Inglés Abre Puertas del Mineduc tiene por objetivo fortalecer las habilidades en inglés de los estudiantes a través de la argumentación de opiniones, presentando razones y evidencia con base en la búsqueda de información e investigación del tema. Esta instancia también busca promover el desarrollo del pensamiento crítico a través del análisis, interpretación u organización de información, para desafiar evidencias y refutar mociones del equipo contrario.