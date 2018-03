Comisión de Evaluación Ambiental rechazó proyecto privado de relleno sanitario en Alto Hospicio

El intendente Quezada y el alcalde Ferreira manifestaron su compromiso para conseguir los recursos que permitan la construcción de un relleno público mancomunado con Iquique.

Siete votos en contra y dos a favor fue el resultado de la votación de los integrantes de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA), respecto a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de relleno sanitario Santa Inés, en la comuna de Alto Hospicio, presentada por la empresa Cosemar S.A. en julio de 2017.

La instancia, presidida por el intendente Miguel Ángel Quezada, contó con la presencia del alcalde Patricio Ferreira y dirigentes vecinales y sociales, quienes ya habían manifestado su rechazo a esta iniciativa privada que pretendía habilitar un relleno para la provincia de Iquique, con ubicación en Alto Hospicio, decisión que no es compartida por la comunidad.

La primera autoridad regional escuchó los antecedentes entregados por los profesionales del Servicio de Evaluación Ambiental y realizó todas las consultas para aclarar a los presentes los detalles de este proyecto.

“Esta ha sido una sesión aclaratoria. Le dimos el espacio al alcalde, quien representa a su comunidad, para que pudiese mostrar sus observaciones; y desde el punto de vista de mi persona como presidente de la comisión, al observar los distintos temas que pregunté, no me hice un convencimiento, así que rechacé este proyecto porque no da las condiciones ni la tranquilidad que la gente nos está pidiendo. Hoy, responsablemente, tengo que pensar en nuestros hospicianos”, señaló el intendente Quezada.

Gabriela Garcés, comerciante de la Feria Techado de Alto Hospicio, valoró la disposición del intendente por escuchar los planteamientos de la comunidad principalmente, “especialmente cuando se trata de un tema de tanto impacto en nuestra comuna y ante el cual no se había considerado nuestra opinión”.

Sobre la habilitación de un relleno sanitario público mancomunado entre Iquique y Alto Hospicio, la autoridad de gobierno hizo un llamado a “trabajar aceleradamente en encontrar los recursos y el lugar adecuado para entregar una solución rápida a la disposición de los residuos de la región”.

Por su parte, el alcalde Ferreira consideró como “un triunfo del pueblo” la medida adoptada por los integrantes del CEA. “El intendente, con dos días en el cargo, ha dado muestras potentes para toda la región, de que las puertas están abiertas en el gobierno regional para tocar estos temas con probidad, con claridad, con apertura y con verdad”, señaló.

Además, el jefe comunal explicó que ya se encuentra en ejecución un estudio de prefactibilidad para encontrar tres alternativas donde podría ser construido el relleno sanitario. “Ya llevamos casi cuatro meses de trabajo, esperamos finalizarlo (el estudio) a los ocho, diez meses, para contar con un relleno que sea público. Tenemos plena convicción que vamos a conseguir estos recursos a través de la Subdere”, puntualizó.

Votación

Los siete integrantes de la Comisión que no recomendaron el proyecto fueron la seremi de Salud, la seremi del MOP, la seremi de Agricultura, la seremi de Vivienda y Urbanismo, la seremi de Desarrollo Social, la seremi de Economía, y el presidente del CEA, el intendente Miguel Ángel Quezada.

En tanto, los integrantes que recomendaron a favor, fueron el Servicio de Evaluación Ambiental y la seremi de Medio Ambiente.