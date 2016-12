Macrozona Norte: Comité Interinstitucional acuerda plan de acción para enfrentar delitos en tres regiones

Un conjunto de iniciativas a ejecutar destinadas a enfrentar los delitos cometidos en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, además de la evaluación de las medidas comprometidas en la reunión previa, fue el resultado de la segunda sesión del Comité Interinstitucional para la macrozona norte, convocada por la Subsecretaría del Interior y en la que participa el Poder Judicial, el Ministerio Público, PDI, Carabineros, la Subsecretaría de Prevención del Delito y las intendencias de las 3 regiones.

En esta oportunidad, participaron de la reunión el fiscal nacional, Jorge Abbott; el director general de la PDI, Héctor Espinosa; el presidente de la Corte de Apelaciones de Arica, Eduardo Camus; el subsecretario Mahmud Aleuy, el subsecretario Óscar Carrasco; el director de Orden y Seguridad de Carabineros, Víctor Herrera; la intendenta de Arica Gladys Acuña, de Iquique, Claudia Rojas y de Antofagasta Arturo Molina; además de los tres fiscales regionales.

Los participantes de la reunión informaron los siguientes avances:

1. El Ministerio Público dio a conocer la decisión de crear una mesa de coordinación entre los tres fiscales regionales de la macrozona para elaborar estrategias colaborarías de persecución penal comunes en delitos como el robo de vehículos, tráfico de migrantes, narcotráfico, lavado de dinero, asociación ilícita y desvío de sustancias químicas y precursores. Asimismo, reportó el inicio en funciones desde el 1ro. de enero de 2017 de la fiscalía especializada en crimen organizado con sede en Iquique.

2. La PDI informó del cumplimiento del compromiso asociado a la creación de la Prefectura Antinarcóticos para la macrozona -desde octubre- y se informó de la entrada en vigencia plena a contar de enero de 2017 de la nueva Prefectura de Extranjería y Policía Internacional, que tendrá a su cargo la Brigada de Trata de Personas.

3. Plan consolidado de destrucción de pasos fronterizos ilegales, que se inició en Antofagasta durante 2016, que continuará a partir del 16 de enero próximo en Tarapacá y que seguirá con la Región de Arica y Parinacota a partir de marzo de 2017, con 22 puntos identificados por las policías.

4. Intensificar el control carretero con el objetivo de disminuir el robo de vehículos y aumentar la recuperación de éstos, que hoy en la Región de Arica y Parinacota alcanza el 90,4%, con la incorporación de elementos tecnológicos a instalar en los caminos.

5. Carabineros reportó el estado de avance de la instalación de la nueva comisaría de Cavancha, que debiera estar operativa durante el primer semestre de 2017 y estableció metas asociadas al aumento en el número de órdenes judiciales ejecutadas, mayor eficacia en la recuperación de vehículos y a la intensificación de los procedimientos focalizados para enfrentar los delitos de mayor connotación social en la macrozona.

6. La Subsecretaría de Prevención del Delito, a su vez, trabajará en la coordinación de la estrategia adoptada por los integrantes de la comisión interinstitucional con el trabajo que se desarrolla con el Plan Comunal de Seguridad Pública.

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, informó que durante este año, los delitos de mayor connotación social han bajado 7% en la macrozona norte, pero, sin embargo, en el caso de Arica y Parinacota ha tenido un incremento que se espera resolver con las diferentes acciones que se están implementando.

“Es cierto que tenemos un alza de este tipo de delitos, pero hoy hemos hecho un análisis detallado de la situación fronteriza, no solo terrestre, sino también marítima. También revisamos la situación territorial de cada una de las ciudades y analizamos el conjunto de crímenes organizados y no organizados que existen en el país. Creemos que esos datos que analizamos creemos que podremos entregar una buena noticia y a partir de eso pasar a una segunda coordinación con el sector privado en las tres regiones y eso contribuirá, no solo a tener un método de trabajo, sino a resolver los problemas que le preocupan a los ciudadanos”, indicó.

La próxima reunión de la Comisión, quedó agendada para el mes de marzo en la región de Antofagasta.