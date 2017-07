Cómo hacer que tu pareja deje de roncar: Claves para conseguirlo

Además de evitar el alcohol, los tranquilizantes, dormir de lado… hay soluciones caseras para evitar el ruido incómodo de los ronquidos.

No hay cosa más molesta que el hecho de que llegue la noche, estés agotada y solo quieras dormir, y no puedas por el sonido incómodo y constante que hace tu pareja al roncar. Muchas personas roncan, ya sea por problemas respiratorios, refriados, sobrepeso, etc., algo que no se considera una enfermedad pero que es muy molesto para el que duerme al lado y sufre las consecuencias. Por eso aquí, te vamos a enseñar unas soluciones para que ambos podáis dormir plácidamente durante toda la noche, tanto el que ronca, que sin hacerlo descansará mejor, como el que lo sufre, que podrá descansar sin ese ruido molesto.

Dormir en pareja trae consigue muchos problemas de diferentes tipos, y entre ellos el hecho de que uno de los dos ronque. Pero si no quieres acabar cada uno en una habitación porque los ruidos de su fuerte respiración no te dejan dormir, lo mejor es que tengas en cuenta alguna de estas soluciones fáciles de acabar con el problema.

Claves para dejar de roncar

– Una de las soluciones más conocidas y viejas es la de colocar una llave hueca de hierro, de las antiguas, debajo de la almohada de la persona que ronca. Parece algo increíble pero dicen que funciona.

– Esta siguiente solución puede ser más incómoda por el olor con el que hay que lidiar toda la noche, ya que consiste en partir una cebolla por la mitad, espolvorearla con sal por encima, y dejarla cerca de la cabeza de la persona que ronca.

– Otra solución es poner en un vaso de agua directamente del grifo, es decir a temperatura ambiente, media cucharada de sal y una pizca de bicarbonato. Luego esta solución te la tienes que aplicar en la nariz de forma que se destape si tienes congestión, por ejemplo, y así no te obliga a respirar por la boca que es la causa, muchas de veces, de roncar.

– Tienes otra opción que lleva un poco más de elaboración pero que merecerá la pena si quieres dormir tranquila. Tienes que mezclar un vaso lleno de aceite de oliva y 50 gramos de ruda en un recipiente hermético para dejarlo macerar durante dos semanas. Después guárdalo en un recipiente oscuro y aplícalo cada noche sobre las aletas de la nariz, el cuello y la nuca.

– También existen tiras nasales que se venden en farmacias que ayudan a dejar de roncar.

Además de tener en cuenta estas soluciones existen algunas prácticas que se pueden dejar de hacer para evitar los ronquidos como beber alcohol y tomar tranquilizantes, intentar no engordar mucho o no dormir de lado.

Sea cual sea la solución que elijas será mejor que aguantar los ronquidos de tu pareja o tener que irte a dormir a otro sitio, ya que dormir con alguien es beneficioso para la salud.