Con simples acciones celebremos Día de la Eficiencia Energética

Todos pueden hacer un consumo inteligente de la energía al utilizar sólo la que realmente necesita.

El Día Mundial de la Eficiencia Energética (EE) se celebra cada 5 de marzo desde 1998, después de una conferencia internacional realizada en Austria, donde se debatió sobre la crisis de la energía, sobre la eficiencia energética y sus posibles soluciones.

Es durante esta instancia donde se estableció un día para recordar a las personas sobre la importancia de la utilización eficiente de la energía.

Este año, en nuestro país, el Ministerio de Energía, a través de las seremias de cada región, convino extender esta celebración durante marzo para visibilizar la EE y destacar las acciones que ha realizado durante este periodo a través de sus distintos programas, como Alumbrado Público que benefició a la comuna de Alto Hospicio con la instalación de más de 4 mil luminarias eficientes; Mi Hogar Eficiente, que durante el 2016 entregó 2.257 kits eficientes a familias vulnerables de la región, alcanzando el 120 % de la meta establecida, o, Gestiona Energía para optimizar el gasto de energía en los servicios públicos.

El seremi de Energía de Tarapacá, Héctor Derpich Castillo, explicó “durante este mes, estaremos recordando a nuestros ciudadanos, que todos podemos ser más eficientes en los hogares y oficinas, realizando simples acciones que contribuyen al medioambiente, generan ahorros económicos para las familias, empresas o instituciones y hacemos un consumo inteligente al utilizar sólo la energía que realmente necesitemos”.

Consejos para celebrar este día de la Eficiencia Energética:

1. En la oficina, preocúpese de utilizar el aire acondicionado lo justo y necesario para mantener una temperatura ambiente promedio (19° a 21°en invierno, 24° en verano), además de preferir artefactos con mayor eficiencia y no olvidar realizarle mantenciones periódicas.

2. Aproveche la luz del sol para iluminar y/o calefaccionar su vivienda, además de siempre ventilar su hogar abriendo las ventanas al menos 10 minutos al día.

3. En la cocina, si va a utilizar microondas, desconéctelo luego de utilizarlo y en el caso de comprar uno nuevo, prefiera los de etiquetas A, A+ o superior.

4. Al calentar mucha agua, guarde en un termo la que no use, evitará prender el hervidor o tetera constantemente.

5. Instale aireadores en llaves de ducha y lavamanos, esto además de ahorrar agua y gas, le generará una mejor experiencia al bañarse, pues el agua que sale de la ducha será más espumosa y aireada.

6. Regule el calefón a la temperatura adecuada y así evitará estar regulando desde la llave de la ducha o lavamanos, esto le permitirá ahorrar agua y gas. Además, si usted posee un calefón con llama piloto, recuerde apagarla luego de utilizarlo.

7. Prefiera las ampolletas de ahorro energético que tienen una eficiencia mucho mayor y hoy su costo ha bajado enormemente. Además, al escoger una ampolleta nueva, fíjese en la etiqueta de EE, prefiera las A, A+ o superior.

8. Prefiera ampolletas acordes a los espacios a iluminar, no es necesario comprar ampolletas tan potentes para espacios pequeños. Puede fijarse en la descripción de la ampolleta, comúnmente se describe cuánto iluminan en el texto “ilumina como una de…”

9. Siempre prefiera la caminata o la bicicleta para transportarte, son formas de movilización eficientes: sólo se requiere energía humana. Mientras que para trayectos grandes, prefiera el transporte público siempre por sobre el automóvil particular.

10. Si posee automóvil, conozca formas de conducción eficiente y así ahorre combustible, esto en el sitio www.conduccióneficiente.cl.