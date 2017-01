Cuida tu salud: Los beneficios de la palta

La palta es considerada como la comida perfecta. Y es que los beneficios son muchos. Además de tener muchas propiedades saludables, esta fruta puede usarse en ensaladas y hasta como sustituto de la carne en hamburguesas o sandwiches. Si no estabas al tanto de este alimento particular, no te pierdas a continuación sus beneficios.

¿Qué beneficios brinda la palta?

Protege el cabello

La palta contiene una gran cantidad de nutrientes como vitaminas C, B y D, beta-caroteno y grasas saludables. Todos estos nutrientes son ideales para darle brillo y lustre a tu pelo. Procura usar productos para el cabello con palta o anímate a armar tus propios productos caseros. El aceite de la palta es muy recomendable para el cabello.

Fortalce el corazón

La palta es buena para la salud en general porque tiene un alto contenido de folato que ayuda a la salud. Pero además contiene vitamina E y grasas saludables, ideales para un corazón sano y fuerte.

Previene el Alzheimer

Para algunos especialistas, la palta es considerada como uno de los mejores alimentos para el cerebro y se dice que ayuda a prevenir la enfermedad de Alzheimer. Debido a su contenido de omega-3, vitamina E y folato, la palta ayuda a prevenir el Alzheimer pero también a evitar que siga avanzando en etapas tempranas de la enfermedad.

Ayuda al desarrollo del feto

La palta también es ideal para su consumo durante el embarazo porque tiene los ácidos grasos que el feto requiere para desarrollar su cerebro y órganos vitales.

Fortalece el sistema inmunológico

Las paltas son de los pocos alimentos que contienen glutatión, un poderoso antioxidante que ayuda a que el hígado cumpla con su función. Además este antioxidante se encarga de reciclar y reponer los demás antioxidantes presentes en el cuerpo. Es vital para un buen sistema inmunológico, para rejuvenecer la piel y obtener un aspecto más joven.

Ayuda a absorber nutrientes

Por si fuera poco, las paltas ayudan al organismo a absorber nutrientes de otros alimentos como frutas y vegetales. La nutrición es lo que se necesita para tener un organismo saludable así que no dudes en probar este alimento.

No hay dudas de que las paltas son un alimento muy rico en nutrientes y muy beneficioso para nuestro organismo en general. No dudes en incorporarla en ensaladas, con camarones, como salsa o en sándwiches.