Cuidado & Bienestar: Los mejores y peores tragos para la salud

Seguramente son muchos artículos y libros que te has encontrado a lo largo de tu vida, en los cuales te encuentras expuestos de forma explícita, los beneficios y perjuicios que traen para el organismo humano el consumo de bebidas alcohólicas.

En el artículo de hoy, queremos compartir contigo, cuales son los mejores y peores tragos para la salud, así podrás optar por las bebidas que pueden ser beneficiosas para tu organismo y de esta forma mantener una calidad de vida óptima por muchos años más.

Beber una sola copa, puede no ser dañino, pero tomar en exceso, ciertamente va a ser perjudicial. Si no lo crees, piensa en la resaca que puedes haber tenido al día siguiente de haber bebido en exceso.

Las mejores bebidas

El vino tinto se encuentra entre las bebidas catalogadas como beneficiosas para el cuerpo humano, siempre que se beba con moderación, principalmente por su alto contenido antioxidante. Los vinos tintos se diferencian de los blancos por el contenido de azúcares residuales, que proporcionan las pieles de la uva. El único detalle adverso sería que en algunas ocasiones puede provocar insomnio debido a los sulfatos que posee.

La cerveza también se considera beneficiosa, sobre todo si es una cerveza light porque posee un bajo contenido de alcohol y menos calorías que una cerveza oscura o clara. Lo malo es que normalmente las personas no beben sólo una cerveza de este tipo, si no varias incrementando así el consumo de calorías, lo que no beneficiará para nada su dieta alimentaria. Hay cervezas de malta, tipo Guinness, que hasta se consideran como un complemento alimenticio.

Una bebida muy refrescante y con pocas calorías es el vodka con soda. El vodka es quizás una de las bebidas alcohólicas más puras que se pueden encontrar y la soda es principalmente agua.

Las peores bebidas

Pero también podemos hallar bebidas que, debido a los efectos que producen, perjudican nuestro organismo, ya sea debido a sus ingredientes o a su forma de elaboración. La ebriedad no sólo puede hacer sentir mal a la persona físicamente durante las 24 horas siguientes, si no que puede afectar considerablemente su salud física y el funcionamiento de sus órganos.

Entre estas bebidas encontramos algunos cócteles que debido a la mezcla de diferentes bebidas alcohólicas con zumos de frutas naturales o refrescos llevan en poco tiempo a una embriaguez extrema ya que la cantidad de azúcar que contienen eleva potencialmente el grado de alcohol.

Algunos de estos cocteles son el Escorpión, que entre sus ingredientes están ron, brandy, triplesec y zumo de naranja; otro es el Long Island Iced Tea con vodka, gin, tequila, ron y coca-cola.

También podemos agregar algunos cocteles que son una bomba calórica como es la Piña Colada o el Red Bull con Vodka.

Estos pueden ser considerados los mejores y peores tragos para la salud. Aunque, seguramente conocerás otras bebidas que nos beneficien o nos perjudiquen, ¿te animas a ampliar esta breve lista?. (Por: Pedro Rodríguez)