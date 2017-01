Detectan zonas de tomas ilegales de terrenos en comuna de Alto Hospicio

Cinco puntos de tomas ilegales de terrenos, las que agrupan a más de un centenar de familias y una veintena de microempresarios, constató la Municipalidad de Alto Hospicio después de recibir las denuncias de los propios contribuyentes.

Se trata de las tomas ubicadas en el sector del ex vertedero (La Pampa), donde existe una veintena de casas en dos puntos, en las cuales los ocupantes ilegales han levantado hasta radieres de cemento y casetas sanitarias. A estos se suman, más de cincuentena de familias que están en un loteo clandestino en la Ruta 616, sector El Boro; cierres ilegales y ocupación de terrenos en la calle Santa Rosa de Huara en Santa Rosa, ex la Negra y, por último, unos microempresarios que se instalaron en la ruta 616 con la intersección de la vía 618, donde se han construido dependencias, como por ejemplo, techumbres, galpones, entre otros.

Con los datos y la verificación de antecedentes por parte de inspectores municipales y de obras, el alcalde de Alto Hospicio, Ramón Galleguillos, aceleró los trámites para que el Ministerio de Bienes Nacionales en coordinación con el gobierno, desalojen las tomas clandestinas.

“Se trata en su mayoría de gente que ya tiene casa u otros terrenos, pero ahora están ocupando esas zonas para tener más beneficios. Lo grave de no actuar rápidamente, es que después esos mismos grupos piden abastecimiento de agua y hay que resolverles los problemas sociales que generan, por no acceder a los planes estatales de acceso a inmuebles. El gobierno ha sido claro, que no se permitirán tomas clandestinas y, ahora, lo que queremos es que pongan mano dura con el tema. Como municipio tampoco ampararemos las tomas de terrenos”.

En esa misma línea, la autoridad comunal realizó un recorrido este martes junto al intendente Mitchel Cartes y el seremi de Bienes Nacionales, Juan Papic, para que constataran in situ sus denuncias.

Al término de la visita, el intendente Cartes dijo que se tomó conocimiento y verificaron las denuncias realizadas por el municipio e indicó que se realizarán las acciones para que se generen los desalojos a la brevedad posible.

“Vamos a hacer los oficios ahora mismo para que se generen los desalojos. Como gobierno no vamos a avalar las tomas, seremos muy estrictos y duros en sacar a la gente que ocupa ilegalmente terrenos fiscales. El municipio nos realizó diversas denuncias y actuaremos con mayor inmediatez en coordinación con la seremía de Bienes Nacionales”, subrayó.

Los terrenos ocupados ilegalmente por este más de centenar de familias y microempresarios, corresponden a propiedades que son administradas por el Ministerio de Bienes Nacionales y el Servicio de Vivienda y Urbanización.