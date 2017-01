Ejecutivos de Eliqsa y Collahuasi analizaron impacto del actual ciclo del cobre en productividad minera

Un detallado análisis en cómo el actual ciclo del cobre está impactando en la productividad minera y en la operación y mantenimiento de los sistemas eléctricos fue presentado durante las IX Jornadas Técnicas de Operación y Mantenimiento de Sistemas Eléctricos de Potencia en la Gran Minería, que fueron organizadas en forma conjunta Empresa Eléctrica de Iquique S.A. (ELIQSA), y Compañia Minera Doña Inés de Collahuasi.

Las Jornadas Técnicas Eliqsa Collahuasi se han consolidado como un espacio de encuentro entre la industria minera, la eléctrica y la academia. En esta novena versión, expusieron profesionales de Collahuasi, CGE, Codelco, Universidad y Universidad de Concepción.

Eduardo Apablaza Dau, Gerente General de Eliqsa, indicó “que el evento tiene una misión clara y que se ha consolidado con el paso de los años. Este objetivo es concentrar en un mismo lugar el conocimiento científico, práctico, comercial y la gestión operacional que se desarrolla en la operación de sistemas eléctricos en las distintas faenas mineras”.

La actividad contó con once exposiciones pertenecientes a profesionales del área minera, electricidad e investigación universitaria.

Entre ellos destacaron las presentaciones de María Isabel González, especialista en el mercado eléctrico nacional, el Gerente de Servicios Operacionales de Collahuasi, Iñigo Otondo; y el gerente de Servicios a la MinerÌa de CGE, Alejandro Avaria.

María Isabel González, Gerente de Energética Consultores, entregó un detallado análisis sobre la realidad energética del Sistema Interconectado del Norte Grande, explicando que el país se encuentra en una etapa de crecimiento de la demanda energética tanto a nivel industrial, minero, como domiciliario y que es necesario potenciar proyecto de generación eléctrica en todos los ámbitos ya sea como base combustible fúsil y Energías Renovables No Convencionales. En este mismo ámbito indicó que es necesario establecer una nueva relaciçon con las comunidades y saber acercarse a la gente y explicarles las consecuencias de no contar en el mediano plazo con proyectos de generaciçon, deben conocer los efectos que existen cuando no aprueban este tipo de proyectos.

En tanto que Iñigo Otondo, gerente de Servicios operacionales de Collahuasi, expuso sobre las iniciativas de productividad que está implementando la compañía y que tienen como foco la eficiencia y enfrentar el futuro en el nuevo ciclo del cobre. “Nuestra meta es volver a lo básico, focalizarnos a nuestros procesos, internalizarlos y gestionarlo de la mejor manera posible”.

Alejandro Avaria Zurita, gerente de Servicios a la Minería de la Unidad de Negocio Eléctrico del Grupo CGE, centró su presentación sobre la optimización y beneficios de generar contratos integrados en la gran minería. En este punto, destacó la importancia de la especialización del personal técnico y profesional, potenciar un modelo de mejora continua y disminuir las pérdidas accidentales. “Creemos en la especialización e integración de procesos”, explicó.

Otondo indicó además que en este encuentro se da el espacio para tratar temas técnicos y regulatorios que se enfocan en importantes puntos. Agregó que “las jornadas también son un espacio de conversación para analizar la actualidad de la región en lo que respecta a la energía y suministro eléctrico, así como también referirnos a los desafíos que se nos presentan hoy en esta materia y que como Collahuasi nos ha llevado a desarrollar importantes proyectos”.

Al igual que en su ediciones anteriores, estas jornadas técnicas tienen el objetivo de intercambiar experiencias en torno a la operación de sistemas eléctricos, revisión de los cambios al marco regulatorio, compartir información sobre nuevas tecnologías aplicadas a esta área productiva y analizar las competencias de técnicos profesionales en el ámbito eléctrico.

En esta ocasión asistieron representantes de 16 empresas mineras y que prestan servicios, entre ellos Collahuasi, Codelco Norte y de las divisiones de Codelco Radomiro Tomic, Gabriela Mistral y Chuquicamata, Cerro Colorado, Quebrada Blanca, HMDC, SQM, Codelco Andina, Minera Los Pelambres, Kinross Maricunga, Cosayach, Angloamerican, Minera Escondida, Minera El Abra y Sierra Gorda, Universidad de Tarapacá y de Concepción, vendors y ejecutivos de las empresas Emelari, Eliqsa, Elecda, Emelat y CGE.