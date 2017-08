El gran aplauso de Fondo Esperanza en el norte

A través de su Campaña FE 2017, la institución de desarrollo social no sólo hace un reconocimiento a quienes salen adelante con sus emprendimientos, sino que realiza un llamado a convertirse en “un motivo más para aplaudir” en el norte del país.

Para Fondo Esperanza (FE), la comunidad de emprendimiento solidario más grande de Chile, los microempresarios son el motor de desarrollo para la economía chilena, pues representan un cuarto de la fuerza laboral del país. Es por ello que la institución se encuentra trabajando para cumplir el sueño de más de 110 mil emprendedores, muchos de ellos, pertenecientes al 20% más vulnerable de la población chilena.

Con el otorgamiento de servicios microfinancieros grupales e individuales (microcréditos y microseguros), capacitación y promoción de redes de apoyo, FE busca entregar oportunidades a quienes requieran de un apoyo para emprender. Y es que al año y medio de participación en la institución de desarrollo social, los emprendedores incrementan -en promedio- sus ventas en un 60%, mientras que el ingreso per cápita aumenta en un 50%.

Miriam Veas (50) es una microempresaria con una vasta trayectoria en Fondo Esperanza (FE). Es parte de uno de los grupos solidarios más antiguos de Alto Hospicio, Región de Tarapacá.

Su negocio partió hace aproximadamente 15 años atrás, cuando su marido comenzó a participar de los bailes que se ofrecen en la tradicional Fiesta de La Tirana, celebración de carácter religioso, realizada anualmente en el pueblo de La Tirana, comuna de Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá, en honor a la Virgen del Carmen.

“Él aprendió a hacer los trajes primero, motivado por sus ganas de participar en los bailes. Después me enseñó a mí y me gustó el negocio. Partí con poquitos materiales y telas, haciendo trajes para la familia, luego, con el paso del tiempo, me empezaron a llegar encargos. Ahora compro más cosas para dejar mis trajes bien bellos, de esta forma, la gente se va conforme y después vuelve cada temporada. Es un trabajo que requiere harta paciencia y dedicación, pero es hermoso ver los trajes finalizados”, cuenta la emprendedora.

Miriam dice que uno de sus principales sueños es enseñarle este arte a otra persona, para preservar la tradición y para que más gente se motive a realizar esta bella y estética labor de diseño. “Es harta pega, por eso sería bueno que más personas lo hicieran, así podríamos generar una red de trabajo”, revela.

Sobre su trayectoria en la comunidad de emprendimiento solidario más grande de Chile, la confeccionista dice: “Fondo Esperanza nos da la oportunidad a los independientes de poder hacer crecer nuestros negocios y capacitarnos para aprender de administración. Ahora siempre cuento con insumos en el taller, tengo máquinas buenas, telas y lentejuelas de distintos colores. Eso es lo bueno de la organización, que no se fija en nuestro patrimonio, se fija en tu emprendimiento y en la capacidad de trabajo con la que cuentas”, manifiesta.

Con la ayuda de su marido, Miriam hace entre 30 y 50 trajes al año. “Mis favoritos son los de hombre, porque no tienen tanto detalle y porque son igualmente lindos. Además, las mujeres a veces somos más complicadas (ríe), entonces eso hace que se fijen en cada cosa, si es que está tal cual lo han pedido, si el color es exactamente el solicitado, entre otros. La parte que más me gusta hacer es cuando hay que diseñar las figuras y pegar las lentejuelas, porque si bien, es tedioso, cuando terminas y ves el producto final, quedas bien contenta”, finaliza.

¡Más de 110 mil razones para aplaudir! es el llamado de la Campaña 2017 de Fondo Esperanza, donde no sólo se hace un reconocimiento a quienes salen adelante con sus emprendimientos, sino que también se realiza un llamado a convertirse en “un motivo más para aplaudir”.

Los interesados en ingresar a Fondo Esperanza deben llenar un formulario en www.fondoesperanza.cl/contacto/ o comunicarse con la oficina de Fondo Esperanza más cercana, cuyos datos pueden encontrar en este link: www.fondoesperanza.cl/somos/donde-estamos. Para mayores consultas contactarse al fono 800430055.