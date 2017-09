Empresarios de ICARE censuran debate de candidato presidencial Marco Henriquez-Ominami en ENADE

Como un hecho de censura y un “crimen democrático”, calificó el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami al ser excluido de la próxima edición del Foro Enade 2017, al cual fueron invitados cinco de los ocho candidatos presidenciales.

El hecho se suma a una serie de otros eventos -entre ellos Voces Mineras, IRADE y País Digital- en los que el líder del progresismo ha sido censurado por los organizadores.

“A los candidatos que se coluden para no debatir yo no les voy a responder sus reflexiones completamente cobardes. Va a haber un debate de los empresarios coludidos con algunos políticos seleccionados para evitar el debate presidencial”, señaló Enríquez-Ominami.

El presidenciable agregó que “seguramente están buscando candidatos que no les digan tres o cuatro verdades a la cara. Yo se las voy a decir. Ustedes son parte del problema, no de la solución hoy en día. Lo que hacen es lograr que yo le deba responder a una periodista, como siempre lo he hecho y haré, pero que no pueda interpelar a mi contrincante. Respondo al país, no al capitán Garfio, al más cobarde de todos, al candidato Piñera, que se esconde de los debates”.

Ya son ocho debates y encuentros a los cuales, por diferentes motivos, Marco Enríquez-Ominami no ha podido promover sus ideas para Chile y frente a todos los candidatos.

En el debate de ENELA en Temuco, además del líder Progresista, solo se presentaron José Antonio Kast y Carolina Goic; el debate de IRADE en Biobío que luego fue cancelado, tenía sólo cinco candidatos invitados, menos Marco; el debate del consejo de la infancia, solo con Goic y Kast; el de País Digital donde retiraron la invitación que ya habían extendido; a Voces Mineras -donde no hubo un criterio definido-; el Tedeum Evangélico al que no fue invitado y el Congreso Futuro donde no asistirá Sebastián Piñera.

Al respecto, el Presidente del Partido Progresista, Camilo Lagos, señaló que “hay un evidente temor de algunos por enfrentar las ideas de nuestro candidato presidencial. Cuando él va a los debates, el resto no quiere debatir. Hay algunos candidatos que cuando eran periodistas pedían debates y protagonizarlos. Ahora que son candidatos ya no los quieren. Se olvidaron”.

“Y hay uno que es antidemocrático, Sebastián Piñera. Que tampoco le gusta repartir la torta de la democracia para hacerla más equitativa. Quiere exclusividad y dividir los debates, usando el argumento de que con ocho hay pocos minutos. Pues bien, Marco Enríquez-Ominami se lo propuso, bajo esa lógica, que entonces done sus minutos en la franja de TV”, concluyó.