En 10 años el centro político creció 20 puntos con énfasis en niveles medio y bajo

Los datos registrados en las encuestas del Centro de Estudios Públicos muestran que la identificación con la izquierda y la derecha ha disminuido.

Según las encuestas de opinión del Centro de Estudios Públicos (CEP) en 2007, un 12,4% de las personas se identificaba con el centro político, mientras que un 22,5% lo hacía con la izquierda y un 20% con la derecha. Pero en la actualidad, diez años después, la realidad cambió.

De acuerdo a los datos arrojados en la última encuesta CEP abril-mayo 2017 el centro político es por lejos el que más ha aumentado, a costa de la identificación con los otros dos extremos políticos. El alza registrada en el centro ha sido de 19,5 puntos porcentuales llegando hoy al 31,9% de personas identificadas con esa posición política. Por su parte, la identificación con la izquierda cayó a 15,9% y con la derecha a 11,6%.

Niveles medio y bajo son los que más crecieron

Al hacer el análisis de la identificación política según nivel socioeconómico (NSE) se puede apreciar que a pesar de que el aumento del centro político se ha dado en todos los NSE, los niveles bajo y medio son los que más crecieron. En el primer caso el alza fue de 19 puntos y en el segundo de 20 puntos porcentuales y en los sectores de altos ingresos el aumento fue de la mitad, es decir, 10 puntos. En la izquierda y derecha el fenómeno ha sido al revés. En el nivel bajo la identificación con la izquierda cayó de 21% a 13% y con la derecha de 18% a 8%. Esa misma tendencia a la baja se ve relejada en los sectores medios en los que la identificación con la izquierda tuvo una transición de 24% a 17% y con la derecha de 21% a 13%.

Un sector político huérfano y difícil de definir

Para el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la U. Central, Marco Moreno, el centro político se trata de un grupo que es heterogéneo. “Son un conjunto de personas más bien cautivas de una moderación, del sentido común, de la prudencia y, por lo tanto, ese es el perfil. No es la gente que quiere los cambios revolucionarios”, afirmó el analista. Según el creador del sitio electoral Tresquintos, Kenneth Bunker, una de las posibles causas que pueden explicar el aumento considerable que ha tenido el centro político estos últimos diez años se debe a la lejanía que han tomado las personas con la política. “Me parece que es muy claro que tiene que ver con la desafección política. A través de los años, a la gente le interesa menos participar en política, pero también han habido hechos coyunturales como el caso Caval, Soquimich o Penta que ha alejado a la gente aún más”, dijo Bunker.

El partido político que históricamente ha reivindicado electoralmente el centro político ha sido la Democracia Cristiana, pero el mal desempeño que ha tenido su candidata presidencial, Carolina Goic, abre la interrogante sobre si eso seguirá siendo así en estas elecciones presidenciales. “Creo que el centro no tiene un candidato. Me parece que es más liberal que democratacristiano. Si la CEP muestra que están subiendo aquellas personas que se denominan de centro y Goic no prende, entonces quizás haya que enfrentarse a la hipótesis de que la DC ya no representa el centro político chileno”, recalcó el académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Cristóbal Bellolio. Por su parte, Bunker cree que el problema de Goic es exclusivo de sus cualidades como candidata.

“A la gente no le gusta la candidata, es un problema neto de ella. Yo creo que si fuera otro candidato la gente estaría dispuesta a votar. La DC sintió que sería una candidata atractiva, que la gente podía enganchar emocionalmente con ella, pero eso no pasó. Y el problema con la DC es que tampoco tienen otro candidato que sea más atractivo”, concluyó el académico.

Por: Juan Manuel Ojeda (Pulso)