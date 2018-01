Encuesta CADEM: 60% de los chilenos se siente optimista frente al futuro del país

La Encuesta Plaza Publica Cadem correspondiente a la segunda semana de enero, dio a conocer el resultado sobre las expectativas de los chilenos para este 2018 y el nuevo Gobierno, igualmente, sobre los resultados de la evaluación ciudadana a la Presidenta Michelle Bachelet y sus ministros.

Este lunes la encuestadora señalo que un 34% cree que la economía está progresando, 19 puntos más en comparación a enero del 2017. De esta manera, comienza a quedar atrás casi dos años y medio de pesimismo y se vuelven a niveles que se veían previos a febrero del 2015. Asimismo, señala que un 37% aprueba la gestión de la Presidenta Bachelet y un 50% la desaprueba.

Expectativas 2018 y Nuevo Gobierno:

• Los chilenos se sienten optimistas respecto al futuro de Chile, así un 60% declara estar muy optimista u optimista, mientras que solo un 15% señala sentirse muy pesimista o pesimista.

• Esto se confirma a través de distintos aspectos. Por ejemplo, un 86% dice sentirse optimista respecto a su situación personal y familiar, un 80% señala lo mismo para las empresas, un 73% respecto a la situación económica del país, un 71% para el mercado accionario, un 69% para los consumidores y un 61% para la economía mundial.

• En línea con lo anterior, un 39% considera que la situación política del país mejorará durante el 2018, 20 puntos más que la medición del año 2017. A su vez, un 48% dice que el debate político será más positivo durante el próximo año y un 52% señala que la política será más interesante.

• Al consultar por las expectativas del nuevo gobierno, un mayoritario 58% considera que al país le ira muy bien con Sebastián Piñera. En específico, un 80% cree que en el 2018 las cosas estarán mejor en Economía, un 79% en relación a la Creación de Empleo, un 68% dice lo mismo para el Desarrollo Energético, 60% considera que el Cuidado del Medioambiente, 59% para Trasporte público, 56% en el control de gastos del Estado, un 55% en Salud, un 54% en la lucha contra la delincuencia, un 48% en reformas políticas y un 47% en educación y avanzar en gratuidad.

• Se vislumbran expectativas más negativas que positivas, donde hay más chilenos que creen que el 2018 será peor que mejor. Tal escenario se encuentra asociado a temas como Inmigración (45% vs 48%), evitar la corrupción en los organismos del Estado (45% vs 47%), relaciones internacionales, especialmente con Bolivia (44% vs 45%), en el manejo de conflictos sociales (42% vs 53%), la reforma al sistema de pensiones (41% vs 50%), derechos de parejas del mismo sexo (38% vs 51%) y el Conflicto Mapuche (37% vs 57%).

Evaluación Presidenta Bachelet y Ministros:

• En la segunda semana de enero, un 37% aprueba la forma en que Michelle Bachelet está conduciendo su gobierno y un 50% la desaprueba. Asimismo, solo un 24% aprueba el actual desempeño del equipo de ministras y ministros de la Presidenta y un 60% lo desaprueba.

• Siguiendo con lo anterior, un 19% cree que Heraldo Muñoz, Ministro de Relaciones Exteriores, fue el mejor ministro de la Presidenta Bachelet, un 12% cree que lo fue Claudia Pascual, Ministra de la Mujer y un 11% dice que Nicolás Eyzaguirre. Más atrás se ubican la titular de Educación, Adriana del Piano, con un 8%, José Antonio Gómez, Ministro de Defensa, con un 6% y Paula Narváez con Marcelo Mena, con un 5% cada uno. Un 25% no sabe o no responde.

• Finalmente, un 71% dice saber o haber escuchado de la gira presidencial a Cuba de la mandataria. De estos, un 45% la evalúa positivamente versus un 39% que la evalúa de manera negativa. Ahora, un 32% cree que este viaje responde principalmente a motivos personales y un 24% a motivos e intereses del país para la promoción de las inversiones chilenas en Cuba, a su vez un 38% considera que responde a ambos motivos.