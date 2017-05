Entrevista en Eco Pampino a Esme Corthon

Por mail, gracias a Guille Dawson, me impuse del fallecimiento de Esme Corthon Humberstone, nieta del Hombre del Salitre, James “Santiago Humberstone”.

En varias oportunidades la visité y conversamos sobre su vida en la Pampa. Habíamos publicado la “Autobiogafía” de Santiago Humberstone que tradujimos y anotamos con mi esposa Judy Berry Bravo (UNAP, Ediciones Campvs 2007. Republico la entrevista aparecida en “Eco Pampino” 27, 2005.

Esme: Nací en la Oficina Salitrera Irene, del grupo de Oficinas Salitreras de Agua Santa Nitrate Company. Esta era una Oficina que pertenecía al Cantónde Negreiros. Eran tiempos de crisis salitrera y cuando tenía 6 meses mis padres se establecieron en Iquique, ya que hubo muchos despidos en las Salitreras y mi padre era el Administrador de la Oficina Salitrera Irene. Soy la octava de 12 hermanos, aunque dos fallecieron a muy temprana edad. Me eduqué en el Iquique English College, graduándome a los 15 años. Trabajé como Secretaria en la firma Nitrate Agencies que después se convirtió en Grace y Cia., de donde me retiré a fines del año 1939 para ir a trabajar al Ferrocarril Salitrero (The Nitrate Railways Co.).

Me casé en 1944 con Mario Bontá George, también de Iquique y nos fuimos a vivir a Valparaíso durante 5 años, después de lo cual llegamos a Santiago. En Valparaíso trabajé en Gibbs & Co., y en Santiago en la Anglo-Lautaro Nitrate Company, siempre con firmas relacionadas con el salitre.Es una página muy interesante y entretenida, tanto para las personas que tuvieron que ver con el Salitre como muchas otras que nunca supieron de qué se trataba, cómo vivían las personas en las Oficinas Salitreras, el cariño que le tenían al lugar donde habían vivido y las costumbres salitreras, lo que se puede apreciar en los viajes que hacen los ex pampinos, en el mes de noviembre, a la Oficina Salitrera Humberstone para recordar tiempos pasados.

Hay muchos libros que hablan sobre lo mal que vivían los empleados y obreros de las Oficinas Salitreras, pero no eran mal tratados y en algunas tenían bastantes comodidades. El Administrador se encargaba de solucionar los problemas tanto de la producción como de los empleados y obreros. Tenían Pulperías con productos de muy bajo costo. También se critica mucho el hecho de que eran pagados con fichas que sólo se podían usar en la Oficina Salitrera. Pienso a veces si no era un mecanismo conveniente, ya que las remesas de dinero que se enviaban desde Iquique o Pisagua para los pagos muchas veces no llegaban por ser asaltados los mensajeros por los bandidos que había en ese vasto desierto donde en varios cientos de kilómetros no se veía a un alma. En una oportunidad a mi abuelo lo tuvieron a punta de pistola porque no llegaba la remesa, por lo que tuvieron que enviar hombres a caballo para que trajeran la remesa con mayor prontitud. Mi abuelo es conocido por haber adaptado el Sistema Shanks a la elaboración del Salitre, sistema para elaborar carbonato que él conoció en Inglaterra.

Él fue muy generoso con su invento y ayudaba a todos los que le solicitaban colaboración para instalarlo en sus Oficinas Salitreras, y nunca pidió nada a cambio. Durante la presidencia del presidente José M. Balmaceda, consiguió la concesión para construir el Ferrocarril de Agua Santa a Caleta Buena con el fin de poder embarcar el Salitre, ya que anteriormente había tenido muchos problemas con la entrega de carros del Ferrocarril Salitrero. La Oficina Salitrera Agua Santa contaba con grandes comodidades y era la mejor dotada del Cantón Norte.

Al referirse a la traducción que ella realizó del escrito de su abuelo “Huida de Agua Santa en 1879”, sugirió que fue en una reunión de salitreros en que a él se le ocurrió relatar este episodio de su vida, y más adelante lo dejó como un testimonio para sus hijos y nietos.

Pedro Bravo Elizondo

Kansas