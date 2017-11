EspacioPyme acerca la tecnología a las Pymes de Iquique para que mejoren sus negocios

Este viernes 10 de noviembre, a partir de las 09:00 horas, se realizará el evento gratuito “Pymes en la Era Digital” en Inacap de Iquique, donde se darán a conocer las herramientas que ofrece EspacioPyme, la tienda virtual de softwares y servicios digitales desarrollada por el Ministerio de Economía a través de Escritorioempresa.cl.

El 77,6% de las micro, pequeñas y medianas empresas no adoptan tecnología porque consideran que no es necesario por el tamaño de su negocio y el 11,7% porque no cuentan con los conocimientos para hacerlo. Así lo arrojó el estudio de tecnologías de la información y comunicación al interior de las empresas chilenas de la Tercera Encuesta Longitudinal de Empresas del Ministerio de Economía.

Entendiendo esta importante necesidad y oportunidad de desarrollo que tienen las empresas, se creó EspacioPyme, la nueva herramienta que los emprendedores tienen a su disposición a través de Escritorioempresa.cl, la plataforma integral para las pymes.

“Queremos impulsar a las pymes a crecer en productividad, adoptando tecnologías de la información para que digitalicen su gestión a través de un apoyo individualizado y poniendo a su disposición softwares confiables, con una oferta clara, de manera que la búsqueda y selección sea fácil y efectiva”, señaló el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Jorge Rodríguez Grossi.

Así, con el fin de facilitar el acceso de emprendedores y empresarios nortinos a las tecnologías de la información, este vienes 10 de noviembre, desde las 9:00 horas, en Inacap de Iquique (Av. La Tirana 4310) se realizará un interesante conversatorio sobre “Pymes en la Era Digital”, donde la gerente de EspacioPyme, Mónica Nadal, realizará la charla “Espaciopyme: nueva plataforma para acceder a soluciones tecnológicas que te ayudarán a mejorar tus negocios”.

EspacioPyme se suma a la actual lista de soluciones en línea que ofrece Escritorioempresa.cl para las pymes, plataforma en la que se encuentran 50 trámites diferentes que se pueden realizar en 18 instituciones y más 100 municipios a nivel país. Aquí, EspacioPyme se presenta como una amigable tienda virtual que cuenta con asistente de compra guiada, catálogo de softwares (clasificados por categoría, precio y tipo de plataforma) con fichas estandarizadas de los productos, ofertas con múltiples proveedores, además de software gratuitos y con planes de pago, todos validados y con sistema de calificación, tanto del proveedor como del software por parte del usuario.

“Esperamos este viernes 10 de noviembre a los emprendedores, pymes y empresarios de Iquique en la sede de Inacap, donde podrán conocer más sobre la tienda virtual EspacioPyme, sus servicios y beneficios, también compartir con destacados proveedores de tecnologías que presentarán sus soluciones para potenciar diferentes tipos de negocios y contar con asesoría personalizada de especialistas de Inacap, quienes podrán orientarlos respecto de oportunidades de mejora para sus empresas”, comentó la gerente de EspacioPyme, Mónica Nadal

El evento es gratuito, previa inscripción aquí.