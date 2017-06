Ex alcalde Jorge Soria iniciará carrera senatorial como independiente

Previendo algún escenario adverso que bloquee su candidatura a Senador por Tarapacá, Jorge Soria Quiroga tomó la decisión de participar en las elecciones parlamentarias, en calidad de independiente, por lo que inició el proceso de recolección de firmas, como lo exige la ley para los candidatos independientes, que no van al alero de un partido político. Sin embargo, precisó que su decisión obedece a temas administrativos, por lo que su relación con la Nueva Mayoría se mantiene intacta y ratifica que apoyará a sus candidatos, para potenciar la elección de diputados, por ejemplo.

“Hoy los candidatos que hay en la Nueva Mayoría y sus líderes me están dando su apoyo para que yo llegue a ser Senador… Entonces lo lógico es que yo sea recíproco, con mi partido, entonces si vamos en una lista, quizás nosotros no llevemos candidato a diputado y hacemos pacto. Acá hay muchas cosas por definirse aún. Insistió que “voy como independiente, pero socio de la Nueva Mayoría. Prefiero la Unidad”.

Dijo Soria que el ir como que no se trata de una nueva estrategia política, porque, insiste, mantiene su adhesión a la Nueva Mayoría. Lo que sucedió es que su partido, Por el Regionalismo y la Integración (PIR), al no tener gastos, no informó ante el SERVEL, desconociendo que si no los hay, la normativa señala que igual debe informar de esa situación. Y antes de correr el riesgo de no estar habilitado, decidió iniciar un proceso de recolección de firmas.

“Afortunadamente, por estar en muchos temas, que implicaron actividades una tras otras y viajes fuera de la ciudad, no me inscribí en mi partido, lo que hoy juega a mi favor y me deja en libertad para ir como independiente. En el regionalismo sigo, como lo he hecho toda mi vida; y el partido, es mi partido. De eso no tengo dudas”.

Junto con llamar a la ciudadanía para inscribir para apoyar su postulación como candidato a Senador, también llama a firmar por Alejandro Guillier, candidato a la Presidencia de la República. “Y pido ese apoyo porque ambos somos regionalistas y pensamos que el país no puede pensar en el desarrollo, sino no lo hace junto a las regiones”, comentó Soria.

Sobre el trámite

Para proceder a firmar por la Candidatura de Jorge Soria, es necesario que las personas concurran a su oficina, ubicada en Patricio Lynch Nº 467, justo donde termina la calle Serrano, para que llenen la ficha. Luego, con ese documento van a la Notaría Araya, donde se protocolizará, sin costo. La persona debe ser independiente, es decir, sin militancia en partido político alguno y cumplir con la tramitación, portando su cédula de identidad.

La ley exige el respaldo de 400 firmas, pero la idea es presentar un número mayor, para suplir aquellas que puedan ser objetadas. Jorge Soria, espera reunir unas 5 mil adhesiones. “Si el pueblo quiere que sea su candidato, debe firmar; ese es mi trabajo hoy día y no pararé en estos casi 40 días que quedan”, precisó Soria, reiterando el llamado a sus adherentes para que firmen también por Alejandro Guillier.