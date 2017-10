Fibra óptica e infraestructura: Los desafíos de la integración digital en Tarapacá

Encuentro organizado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el Gobierno Regional de Tarapacá y la Fundación País Digital, sirvió de escenario para un diálogo en torno al proceso de transformación digital entre representantes del ámbito público y privado.

La transformación digital que el país debe abordar y el despliegue de la infraestructura para cumplir con los objetivos que esos cambios imponen, fueron las temáticas tratadas durante el Seminario Proyecto Fibra Óptica Tarapacá, Infraestructura y despliegue de la Televisión Digital, organizado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el Gobierno Regional de Tarapacá y la Fundación País Digital, en Iquique.

El encuentro se llevó a cabo el miércoles último en el Hotel Terrado Suites, y en él tomaron parte representantes del mundo público, privado, académico y social, quienes intercambiaron ideas y propuestas destinadas a dilucidar los caminos y alternativas que se requieren para el desarrollo y despliegue de nuevas tecnologías que permitan implementar soluciones digitales con impacto social, en el desarrollo económico y productivo, además de la gestión gubernamental a nivel central, regional y local.

El foco de las exposiciones estuvo en la necesidad de emprender acciones decididas y concretas para atender aquellos territorios desprovistos de servicios o con prestaciones precarias, para de esa forma avanzar en la disminución de la brecha digital.

“No podremos corregir las brechas digitales que Chile tiene, si no propiciamos infraestructura no discriminatoria. Nuestro compromiso sigue firme en dotar de acceso a telecomunicaciones de calidad a todos los habitantes del país, porque eso es una tarea ética de la integración digital. Y sabemos que no basta con esto, pues no es posible si un adecuado despliegue de infraestructura. He ahí, el por qué hemos promovido el proyecto Fibra Óptica Tarapacá”, recalcó el Subsecretario de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez Pino.

Por su parte la Intendenta Regional, Claudia Rojas Campos, comentó que “El proyecto posiciona a Tarapacá en una región líder en el norte del país y a nivel nacional en un ámbito tan sensible y tan de futuro, como lo es la Fibra Óptica y las grandes posibilidades que otorga en telemedicina por ejemplo, en teleeducación. Estoy muy contenta de la participación del Subsecretario de Telecomunicaciones, de la participación de las empresas también y de todas las personas que hemos convocado en este encuentro, porque es necesario que podamos fomentar esta alianza público-privada, que nos permite avanzar como región y aprovechar las grandes oportunidades que tenemos”.

“Hoy es necesario abordar aspectos tan relevantes como es el contar con una infraestructura adecuada para la óptima implementación de la Fibra Óptica de Tarapacá, proyecto que mejorará la conectividad de la zona y fortalecerá y potenciará el desarrollo de capital humano avanzado con el que cuenta nuestro país, en diversos sectores productivos, señaló Pelayo Covarrubias, Presidente de Fundación País Digital.

El encuentro contó con la participación de Víctor Toscanini, de System Engineer Manager de Cisco, quien expuso “Digitalización e innovación, oportunidades para las regiones”, quien valoró la instancia y la participación de los distintos actores.

“Es un evento relevante, por el impacto para la región y el provecho que a ello se le puede sacar, sobre todo en materia de digitalización, que es algo que afecta a todos, en todo ámbito de cosas. Reunirnos hoy, oyendo el mismo mensaje y remando en la misma dirección, me parece de una relevancia crucial”, comentó.

Fibra Óptica y TVD

Entre los principales temas tratados durante la actividad se cuenta el Proyecto Fibra Óptica Tarapacá, iniciativa aprobada el pasado 4 de julio por el Consejo Regional, instancia que autorizó un monto de 6.268 millones de pesos para financiar su materialización para dentro de los próximos cuatro años.

El plan contempla el despliegue de 980 kilómetros de infraestructura óptica, con 35 Puntos de Operación e Interconexión de Infraestructura para Telecomunicaciones (POIIT), instalados en las localidades requeridas por la región y 41 zonas de internet WiFi gratuito, distribuidas en 32 localidades de las 7 comunas, con acceso a Internet a modo exento de pago por tres años para los usuarios de dicho servicio, entre abril de 2019 y el mismo mes del año 2021.

“La fibra óptica no sólo sirve para el desarrollo de las telecomunicaciones, sino que significa infraestructura que mejorará y cambiará a la región de Tarapacá. Y es también la forma de avanzar en el despliegue de una agenda digital a nivel de regiones, al disponer de una infraestructura de alta capacidad para las localidades de esa zona con el objetivo de potenciar su desarrollo digital, sociocultural y económico”, comenta el Subsecretario de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez Pino.

Durante el seminario se abordó, además, el actual despliegue de la Televisión Digital Terrestre en la región, proyecto destinado a alcanzar un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico, una mayor disponibilidad para el aumento de canales y tipos de contenidos, y mejor calidad en imagen y sonido, en beneficio de los usuarios.

En la actualidad, Subtel continúa apoyando el proceso de migración de análogo-digital a todos los canales regionales, mediante un proceso de licitación con el que se busca otorgar subsidios para financiar las inversiones en Sistemas de Transmisión de la TVDT y de Infraestructura de Telecomunicaciones de acceso abierto y no discriminatorio destinada a los actuales y nuevos canales de televisión, lo que se potenciará si a ello se suma el impacto que tendrá el despliegue de fibra óptica.