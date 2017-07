Fiscalía detecta que padre y ex pareja de asesora de Rossi también colaboraban para el Congreso

Previa decisión de formalizar al senador ex PS, Ministerio Público había requerido a la Cámara detalles de cuáles fueron los servicios, para verificar si efectivamente se prestaron.

El 26 de mayo, antes de tomar la decisión de formalizar al senador Fulvio Rossi por delitos tributarios en el marco del caso SQM, la fiscalía requirió al presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, antecedentes sobre asesores que aparecían prestando servicios al parlamentario y eran parientes de una ex colaboradora del legislador, Mariela Molina, a quien el Ministerio Público también levantó cargos en la causa.

Se trataba de Guillermo Molina Rosas, padre de la periodista que, además de asesorar a Rossi, emitió boletas presumiblemente falsas a la minera por $ 44 millones, y de la ex pareja de la profesional, Gabriel Muñoz.

Sobre ambos, los fiscales del caso SQM, Paola Castiglione y Carmen Gloria Segura, también interrogaron, el 8 de junio pasado, a la secretaria del senador Rossi, Paola Duarte. Específicamente se le consultó si conocía a Guillermo Molina Rosas.

La secretaria dijo que lo conocía y reconoció el parentezco familiar entre ambos. Agregó que Molina Rosas también trabajó para el senador cuando este era diputado. “En el periodo en que Rossi era diputado, recuerdo que Guillermo Molina Rosas trabajaba en Iquique y formaba parte del staff de colaboradores. Recuerdo que trabajaba en algo relacionado con las viviendas, no era permanente. Algo tenía que ver con construcción. No había contrato para él ya que prestaba servicios en forma esporádica. De haber sido en el año 2008 o 2009. El diputado tenía personas que le colaboraban cuando se formaban grupos de viviendas, recuerdo que llegaba al Congreso las boletas de honorarios de Guillermo Molina Rozas por correo electrónico a fulviorossi@congreso.cl, que era una cuenta que yo revisaba. Estaba en la oficina y me llamaba para decirme que le avisara al senador que se había reunido con personas que estaban postulando a vivienda”.

Duarte también fue consultada si conocía a Gabriel Eduardo Muñoz Ubal, padre de un hijo de Mariela Molina. Al respecto, señaló que “el es periodista y trabajó con nosotros en el año 2009 o 2010, pero fue un periodo corto. Era periodista en Iquique. No recuerdo su fue boleta o contrato, pero recuerdo que fue corto el tiempo”.

Luego, dijo que Muñoz “estaba contratado como periodista en Iquique y le correspondía realizar asesoría periodística para Fulvio en la región. El trabajaba en Iquique, veía toda la parte de la contingencia en norte, metía los puntos de prensa, que estuviera Fulvio siempre en los medios, etc”. (Autores: J. Matus y P. Toro – La Tercera)