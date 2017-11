Fiscalizan medio centenar de cités e inmuebles que arriendan piezas en Iquique

La jueza del Primer Juzgado de Policía Local, Antonella Sciaraffia Estrada, informó ayer que más de 50 cités e inmuebles que arriendan piezas han sido inspeccionados, encontrándose en la mayoría de ellos con construcciones o ampliaciones irregulares, cuestionables condiciones sanitarias y deficientes instalaciones eléctricas.

“Esta inspección personal del tribunal responde a denuncias que han llegado a la Dirección de Obras Municipales con relación a viviendas que son usadas para arrendar piezas en deplorables condiciones. Como tribunal, tratamos de evitar que se produzcan hechos que después tengamos que lamentar, como incendios por las malas conexiones eléctricas. Hasta la fecha, hemos inspeccionado más de cincuenta cités y viviendas y en su mayoría presentan problemas”, dijo la jueza, quien agregó que Carabineros y Juntas de Vecinos han hecho llegar al tribunal nuevas direcciones de viviendas que son usadas para “arriendos brujos”.

A Sciaraffia la acompañó en el proceso de inspección el gobernador Francisco Pinto para quien con estos operativos se cumple con los vecinos y las vecinas de esos sectores, “considerando que son ellos los que nos han hecho llegar denuncias de estos lugares donde viven personas hacinadas en pésimas condiciones sanitarias. Entonces, con esta acción logramos reducir los riesgos, ya que nos acompaña la Superintendencia de Electricidad y Combustible, además de funcionarios de la seremi de Salud por el tema sanitario y de de la Dirección de Obras Municipales quienes detectan las construcciones o ampliaciones sin permiso, llamando a los propietarios a regularizar esa situación”.

Esta inspección se realizó ante una serie de denuncias en torno a la existencia de cités con “arriendos brujos” que se transforman en un peligro para el vecindario, con viviendas no aptas para arrendar piezas.

Los inmuebles fiscalizados fueron Thompson No. 1699, Luis Cruz Martínez No.848, Genaro Gallo No. 795, Lincoyán No. 1919, Genaro Gallo No. 2073 y Bulnes No. 1059-1063.

En la fiscalización participaron la Gobernación Provincia de Iquique, Carabineros, PDI, Servicio de Impuestos Internos, seremi de Salud, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Cuerpo de Bomberos de Iquique y Dirección de Obras y de la Municipalidad de Iquique.