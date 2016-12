Fiscalizan vehículos de transportistas escolares de Tarapacá antes de inicio de año Escolar 2015

La actividad encabezada por el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones Manuel Morales, se enmarcó en el “Súper Lunes” que marca el regreso de vacaciones y el próximo inicio del Año Escolar 2015.

Gran convocatoria de transportistas escolares tuvo la Fiscalización Voluntaria al Transporte Escolar realizada por la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Tarapacá este mediodía en la explanada de la Plaza Prat frente al Teatro Municipal.

Al lugar llegaron 20 transportistas escolares con sus vehículos quienes se sometieron a la fiscalización voluntaria por parte de los seis inspectores de la unidad de Fiscalización de la Seremi, quienes revisaron que las máquinas cumplan las condiciones que les exige la normativa vigente para operar y transportar a los estudiantes de nuestra región.

La actividad fue encabezada por el Seremi Manuel Morales González acompañado del Seremi de Educación Francisco Prieto, la Encargada Regional de Conaset Olena Díaz, el Encargado Regional de Fiscalización Pedro Cortés, las administrativas de Fiscalización Alejandra Estay y Ángela Moscoso, el administrativo de Subtel Roberto Briones y el Jefe de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (Siat) de Carabineros Capitán Ricardo Sepúlveda y oficiales.

Esta fiscalización se enmarcó en el “Súper Lunes” del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el cual partió desde las 6 horas con un monitoreo exhaustivo por parte de la unidad de Fiscalización en las principales avenidas controlando flujo vehicular y congestión en los puntos de mayor tránsito de Iquique y Alto Hospicio. Esto continuará mañana y el “Súper Miércoles” que marca el inicio del Año Escolar 2015. Este operativo continuará realizándose durante las próximas semanas, en conjunto con la programación habitual de la unidad.

Al respecto de la fiscalización el Seremi Manuel Morales comentó que “es importante porque demuestra que existe una buena disposición del gremio por entregar un buen servicio cumpliendo la normativa vigente a su vez. Mantenemos fiscalizaciones contantes programadas todo el año, para asegurar que a los padres se le esté entregando el mejor servicio para que sus hijos lleguen bien desde su casa al establecimiento educacional y viceversa”.

“Los primeros fiscalizadores de este tipo de servicios deben ser los padres. Por eso queremos insistir en nuestro llamado a que padres y apoderados revisen rigurosamente las características del servicio que están contratando para sus hijos”, añadió.

El Capitán Sepúlveda de la Siat remarcó que esta es una iniciativa que viene a demostrar a la comunidad que gran parte de los transportistas escolares cumplen con la norma y lo importante es transmitir a la comunidad y que somos un amigo en su camino y velamos también por la seguridad vial. A su vez Sepúlveda recordó que este sábado 7 de marzo también realizarán un operativo de fiscalización al transporte escolar a las 11 horas en la plaza 21 de Mayo.

Una de las transportistas escolares de Iquique Marisel Larenas remarcó que “es importante que todos los apoderados sepan que nosotros somos profesionales y cumplimos con los requisitos para prestar un buen servicio y seguro, mientras quienes no se pusieron al día y no cumplen con la normativa no deben trabajar así de simple, estás en la ley o no, no hay otra opción”.

Ana Sáez chofer y dueña del bus rural subsidiado con capacidad para 50 alumnos que recorre transportando estudiantes desde Pozo Almonte a Pica dijo que “está bien que además de las fiscalizaciones y controles durante el año, la Seremi realice estas fiscalizaciones voluntarias porque uno se asegura que esté todo en orden antes de iniciar el año escolar”.

Los transportistas dedicaron el evento al fallecido colega y dirigente de vasta trayectoria Manuel Figueroa.

Durante el desarrollo del evento, también fue entregada folletería con recomendaciones para que los padres y apoderados conozcan al momento de contratar este servicio.

Cifras

En la región hasta julio de 2014 existen 165 vehículos registrados, inscritos y autorizados para funcionar como transporte escolar. De estos 106 pertenecen a la comuna de Iquique, 57 a la comuna de Alto Hospicio y dos rurales una en Pintados y otro que recorre desde Pozo Almonte a Pica.

El año pasado de un parque de 165 vehículos del transporte escolar fueron cursados 20 partes y 112 placas patentes únicas fueron controladas en 244 operativos realizados en Tarapacá.