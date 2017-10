Gobierno lanza campaña para motivar a ciudadanía a votar en estas elecciones 2017

Además, la portavoz del Ejecutivo se refirió a temas contingentes de interés de los medios de comunicación, como el costo de la visita del Papa Francisco a Chile y la franja televisiva de candidaturas presidenciales.

“No te restes, súmate” es el nombre de la campaña impulsada por el Gobierno de Chile para llamar a la ciudadanía a participar de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales que se llevarán a cabo el próximo 19 de noviembre. La iniciativa fue presentada por la ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, quien destacó que el proceso electoral “es un momento importante de nuestra democracia, cuando las chilenas y los chilenos pueden decidir respecto de la futura conducción de nuestra sociedad”.

En esa línea, la portavoz de La Moneda explicó que en distintos países la participación electoral ha disminuido “y lo mismo ha pasado en Chile: si en 1988, en el Plebiscito del Si y el No, votó el 88% de los chilenos y chilenas, en la última elección municipal la participación llegó al 35% de la población”.

Por esa razón, el llamado del Ejecutivo es “a sumarse, no restarse y no dejar que sean otros los que decidan por uno. Porque a partir de los resultados de esta elección se definirán cosas importantes que impactan en la vida cotidiana de las personas”, dijo la vocera, agregando que es “la participación democrática, no la abstención, la herramienta clave para incidir en los destinos del país”.

Según explicó la vocera de Gobierno, la campaña será transmitida a través de radio, prensa, televisión y redes sociales. Contiene dos spots de televisión de 30 segundos de duración cada uno, además de un video viral para redes sociales, e incluye dos frases radiales y material gráfico.

Papa Francisco en Chile

Consultada respecto de estimaciones que señalan que el costo para el Estado de la visita del Papa Francisco a Chile ascendería a los siete mil millones de pesos, la titular de la Secretaría General de Gobierno explicó que hay una serie de evaluaciones que se han realizado, entendiendo que “hay una importante cantidad de feligreses que se espera quieran estar en las distintas actividades en las cuales va a estar el Papa”.

No obstante, la secretaria de Estado puntualizó que, de acuerdo a información entregada por la Subsecretaría del Interior, “estas estimaciones se están estudiando y de aquí a un período de 15 días se podrán tener cifras más exactas”.

Franja televisiva del candidato de Chile Vamos

Durante su vocería de Gobierno, la ministra Narváez fue requerida sobre la opinión del Gobierno respecto del uso de la imagen de Presidentes de la República de la Concertación en la franja televisiva del candidato Sebastián Piñera, hecho que ha provocado molestia en familiares de algunos ex Mandatarios.

Sobre el tema, la vocera recalcó la importancia de “hablarle con sinceridad al país y de acuerdo a lo que ha sido la propia trayectoria de los candidatos y candidatas”. Aseguró que “Sebastián Piñera ha formado parte de la centroderecha chilena, de una derecha cuya historia está en la defensa del legado de la dictadura y de todas sus consecuencias”.

En esa línea, indicó que “llama la atención, entonces, que el candidato de derecha utilice las imágenes del Presidente Aylwin y que, en general, hoy día trate de mostrarse cercano a lo que fue la obra de los gobiernos de la Concertación, de los gobiernos democráticos que lucharon contra la dictadura, que llevaron adelante la transición democrática y que consolidaron esa transición democrática”.

Finalmente, la portavoz del Ejecutivo llamó a “no confundir la historia, no confundir a los chilenos, hablar con honestidad y no utilizar de manera oportunista imágenes de Presidentes que han sido claramente demócratas y que estuvieron del lado de la democracia”.