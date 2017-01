Gobierno regional de Tarapacá refuerza medidas frente al paro del Registro Civil

“Lo que el Gobierno está haciendo es cumplir con su deber de resguardar la continuidad de los servicios del Estado, a través de un refuerzo de los recursos técnicos y humanos, de tal forma que se puedan atender los trámites más urgentes que tiene la ciudadanía”. Así se refirió la Intendenta Claudia Rojas Campos respecto del plan que se ejecuta a partir de este lunes para enfrentar la anunciada radicalización del paro de los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Debido a la extensa movilización que afecta a la Región de Tarapacá y al resto del país, la Intendenta Rojas estuvo en La Moneda coordinando con la ministra de Justicia, Javiera Blanco, la forma en que se abordará la contingencia.

En Iquique, por su parte, el Intendente (s) Claudio Vila, junto a los gobernadores (s) Juan Papic y Patricia Ramírez, además de la seremi de Justicia, Lorena De Ferrari, y la directora regional del Registro Civil e Identificación, Ema Moreno, activaron un plan de contingencia para garantizar la continuidad del servicio, adoptando las siguientes medidas:

Cédulas y celebraciones

Los matrimonios y acuerdos de unión civil programados para esta semana se realizarán tal como se habían programado cuando fueron solicitadas las fechas para éstas celebraciones. No se agendarán nuevas celebraciones.

Las cédulas de identidad que hayan caducado o que estén por caducar, tal como se ha informado con anterioridad, mantienen su vigencia hasta el 31 de diciembre. Del mismo modo, para la solicitud de cédulas de identidad y pasaportes, se pueden dirigir a la dirección regional del Registro Civil ubicada en avenida Salvador Allende No. 3278.

El único recinto para retirar cédulas de identidad y pasaportes, dentro del plan de mitigación, será en la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación en Santiago, ubicada en calle Catedral #1772. Ante la urgencia, quienes tengan familiares o conocidos en la capital podrán retirar dichos documentos con un poder notarial físico, junto al comprobante de solicitud de la cédula o pasaporte.

Centros Especiales de Atención

Los Centros de Atención Especial continúan su funcionamiento en las gobernaciones provinciales de Iquique (Av. Arturo Prat No. 1099) y del Tamarugal (Tamarugal No. 180, en Pozo Almonte), así como en la Intendencia Regional de Tarapacá (Av. Arturo Prat No. 1099) y en las oficinas de la Seremi de Justicia, ubicada en Plaza de los Tribunales s/n. Se suma, desde este lunes, el Instituto de Previsión Social, IPS, ubicado en Tarapacá N°568.

La entrega del código de activación para la Clave Única –que permite realiar trámites en internet- se mantiene en las gobernaciones y en la seremi de Justicia. Una vez activada, la clave permite la obtención de certificados de antecedentes, discapacidad y el padrón de vehículo.

En el caso del bloqueo de cédula de identidad y pasaporte, valores y requisitos de los principales productos y servicios, además de la obtención de certificados gratuitos que se envían por correo electrónico, está la disponible la mesa de atención telefónica en el +56 2 27061337.

En la página web www.registrocivil.cl se pueden obtener certificados gratuitos, tales como el de nacimiento para asignación familiar, nacimiento para matricula, matrimonio para asignación familiar, de defunción para asignación familiar y de cesa de convivencia.

Los certificados de matrimonio, vehículos (anotaciones, multas, hoja de vida), profesionales, de prendas, antecedentes (requiere clave única) y discapacidad (requiere clave única), son pagados.

En estos centros, no se están efectuando las inscripciones de nacimiento. Por ello, se ha dispuesto lo siguiente: licencias médicas y pago de subsidio postnatal: La Superintendencia de Seguridad Social (Circular 3161 de 9/10/2015) autorizó la realización de trámites con el “Comprobante de Atención de Parto”, ante COMPIN y FONASA.

En el caso de inscripciones de defunción, la Superintendencia de Salud dispuso que las aseguradoras privadas deberán aceptar el Certificado Médico de Defunción para acreditar el fallecimiento del titular y realizar el retiro de los beneficiarios del contrato de salud. La sepultación (inhumación), con el Certificado Médico de Defunción, las funerarias emiten el Pase de Sepultación, el cual es aceptado por los Cementerios.