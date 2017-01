Hasta el 28 de septiembre estudiantes podrán postular a Beca PSU JUNAEB

El 28 de septiembre se cierra postulación a la Beca PSU, beneficio dirigido a estudiantes de cuarto medio de colegios municipales y particulares subvencionados.

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) informó un nuevo proceso para postular a la Beca PSU y reiteró el llamado a los y las estudiantes, que todavía no lo han hecho, a inscribirse y aprovechar este beneficio.

La Beca PSU, existente desde el 2006, consiste en la subvención del valor total de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), que este año tiene un costo de $28.790. En 2015, JUNAEB dispuso de un presupuesto cercano a los 105.310 millones de pesos, cifra que permitirá becar a casi 3.658 mil estudiantes, es decir, al 100% de los matriculados en cuarto medio de colegios municipales y particulares subvencionados.

“Queremos que todos los estudiantes tengan la oportunidad de rendir la Prueba de Selección Universitaria y que la falta de recursos no sea un impedimento para ellos. Por esto, llamamos quienes no se inscribieron en los anteriores procesos, a aprovechar esta nueva oportunidad que se extiende hasta el 28 de septiembre y sumarse a los cerca de 3.519 estudiantes que ya realizaron el trámite y no tendrán que pagar el valor de la prueba”, señaló el Director Regional (s) de JUNAEB, Dagoberto Otárola Chacón.

La institución explicó que para llevar a cabo la postulación, los y las estudiantes deberán ingresar al portal de inscripción DEMRE (www.demre.cl) y completar el formulario que se desplegará para optar a la subvención.

Una vez ingresados y confirmados todos los datos solicitados en el Formulario de Inscripción, se desplegará en el sitio web un aviso que dará cuenta de la inscripción a la beca, junto a un archivo en formato PDF denominado “Constancia de Inscripción a la Beca Junaeb para la PSU”, además de la “Tarjeta de Identificación”, único documento que certifica que el alumno se encuentra inscrito/a para dicha prueba, y que debe ser presentado al momento de rendirla.

Requisitos Beca JUNAEB PSU

– Pertenecer a un Establecimiento Educacional Municipal o Particular Subvencionado. (establecimientos educacionales regidos por el DFL (Ed.) N° 02 de 1998 y Decreto Ley N° 3.166 de 1980).

– Cursar Cuarto Año de Educación Media en Chile durante el presente año lectivo (2015).

Postulación estudiantes de establecimientos particulares pagados

Para optar al beneficio, los estudiantes de establecimientos particulares pagados que cursen 4° medio durante el presente año lectivo (2015) deberán acreditar su condición de desmedro económico ante JUNAEB. Para ello, los estudiantes deben inscribirse a la prueba en los plazos establecidos, y posteriormente realizar la solicitud a través del Director o Rector de su establecimiento educacional, quien debe remitir la documentación de respaldo para ser considerado como caso especial a la Unidad de Becas de la Dirección Regional de JUNAEB.