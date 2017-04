¡Homo Corruptus! – ¿La corrupción crecerá o desaparecerá?

¡La corrupción es una industria innovadora y disruptiva compleja, anticiparse a ella no es cuestión trivial ni obvia!

1.- LA PANDEMIA DEL MAL. No lo sabemos, pero es curioso que la pandemia de la corrupción se expanda por el globo y ocurra porque personas, al parecer por miles, son sorprendidas y acusadas de apropiarse indebidamente de recursos, dinero, bienes u otras expresiones de riqueza, que no les pertenecen. Hay colusiones, coimas, sobreprecios, y otras acciones del mismo tipo. Muchas de estas situaciones toman el nombre de corrupción, entendida como la acción y efecto de corromper, depravar, echar a perder, sobornar, pervertir o dañar a alguien. Corrupto es quien está dispuesto a actuar deshonestamente a cambio de dinero o beneficio personal. Todo ser humano está expuesto a ella desde remotos tiempos de su evolución en la tierra.

La tentación para adueñarse de maneras ilegítima de riqueza ajena es, por lo tanto, algo que le puede ocurrir a muchas personas y por muy diferentes razones. Para algunos no pasará de ser una tentación, que no llegue a consumar; para otros, podrá ser el gran “golpe” de su vida, que planificará hasta su éxito, aunque es posible que no incluya las etapas de detección del ilícito, juzgamiento, cumplimiento de la pena y, finalmente, la reinserción en la sociedad.

En los procesos conocidos de corrupción por lo menos participan tres tipos de personas: (1) Las que se tientan en una apropiación indebida de recursos o de bienes; las que ven la oportunidad de obtener un monto de recurso que le permitiría cambiar su vida; las que ven la apropiación indebida como una forma de venganza o de revancha o es una muestra de su codicia. (2) Las personas que como individuos o como parte de alguna institución que son defraudadas y que deben sentirse muy afectadas porque a veces los que actúan son personas conocidas: parientes, asesores financieros, empleados de confianza, es decir, toda una gama de relacionados o no. (3) Y, también están todas las personas que trabajan en los medios formales para denunciar, enjuiciar, y realizar múltiples procesos policiales y judiciales, así como personas que tienen diferentes roles en el proceso de prevenir y búsqueda de posibles culpables, defensas y acusaciones, hasta llegar a dar una solución de acuerdo con la ley y las costumbres, otorgar las penas y dar cumplimiento a la condena respectiva… si es que se lleva a efecto.

Como se puede apreciar estos procesos ilícitos representan un gran costo para los afectados, las empresas y para toda la sociedad y es un gran “negocio” que beneficia a muchas personas (profesionales y no) que deben intervenir y a los cuales no les interesa que la raíz de este negocio se deteriore o se termine jamás.

2.- ALGUNOS ACTORES DE LOS PROCESOS DE CORRUPCIÓN. El volumen de causas de corrupción que se están litigando, en este momento en el mundo, es enorme y muy costosa. Esta enfermedad no respeta ni regiones, países, profesiones, sexos, edades, patrimonios, títulos nobiliarios, religiones, tampoco a empresarios, políticos, va desde cajeros y bodegueros hasta grandes empresarios e inversionistas e incluso consultores. No se escapan miembros activos y pasivos de las fuerzas armadas, de iglesias, de empresas públicas, privadas, ongs sin fines de lucro y de otro tipo, políticos, alcaldes, concejales, pasajeros del transporte urbano, corredores, etc. Y es seguro que el lector recuerda a otros tipos de corruptos, corrupciones y corruptores que no están entre los anteriores y que a lo mejor le son cercanos o le han dañado personalmente.

Casi no hay día en que los medios de comunicación no anuncien uno o más actos en los que se ven envueltas personas que son acusadas de una corrupción económica de diferentes magnitudes.

3.- LA MULTITUD DE MEDICIONES E INFORMACIONES SOBRE LA CORRUPCIÓN MUNDIAL. Hace algunos años Transparencia Internacional inició una campaña para desenmascarar a los corruptos y expuso los 15 casos más emblemáticos de corrupción a nivel mundial. Esta misma organización calificó, por ejemplo, a Nigeria, como el país más corrupto del mundo, donde millones de dólares han pasado a manos de personas a las que no les pertenecían. China, Indonesia, Filipinas, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, España, Panamá, Brasil, Argentina, Perú son algunos países que se caracterizan por generar este tipo de noticias, y según un conocido foro mundial 5 de los 10 países más corruptos del mundo son iberoamericanos. En algunos países se ha estudiado este tema desde un punto de vista político, como de: clientelismo, corrupción y criminalidad, que se caracteriza por la antigüedad y profundidad de sus acciones y reacciones.

4.- LOS ENORMES RECURSOS QUE INTERVIENEN EN LA INDUSTRIA DE LA CORRUPCIÓN. Los recursos a defraudar son muy abundantes, han ido en aumento en el mundo y están representados por los bienes de los particulares, por los presupuestos nacionales e internacionales, los recursos de las instituciones financieras, en cada transacción, compra y venta, en los bienes que hay en los almacenes, y en todo tipo de empresa. Es decir, la masa de dinero y de riqueza que se presta para corromper está al alcance de millones de personas y en cantidades que cada día son superiores, por eso el peligro de su ocurrencia sería cada día más frecuente. Hay estudios que muestran la notoria presencia de la corrupción cuando se trata de países que obtienen grandes ingresos por la producción y exportación de petróleo, minería o agricultura. Se podría suponer que la riqueza del mundo que puede ser motivo de usurpación supera unas 20 veces el PIB mundial que alcanza a alrededor de 70 billones de dólares anuales. ¡No es una cifra menor!

5.- LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA PROLIFERACIÓN DE LA CORRUPCIÓN A EMPRESAS, PERSONAS Y ESTADO. La reiteración de los actos de corrupción, sin duda, que tiene efectos sobre las comunidades sobre todo cuando estos actos quedan impunes o se transforman en largos juicios, que terminan en acuerdos “entre cuatro paredes”. Estos actos afectan negativamente las condiciones para hacer inversiones y emprendimientos, o para lograr niveles de competencia requerida por los negocios y empresas en un país.

Lo más trágico es que son escasos los intentos serios y sistemáticos de controlar su crecimiento futuro, sobre todo cuando los mayores escándalos son realizados por personas que, por distintas razones, no llegan nunca a ser condenados o se acogen a leyes que les reducen significativamente las penas. O porque las legislaciones están concebidas para dar cumplimientos parciales o débiles a los reclamos de los ciudadanos y a dejar vacíos a los que recurren estos delincuentes. De esta manera, se van observando y destacando actos de corrupción que invaden a sectores importantes de la sociedad, sin importar su naturaleza jurídica y que tienden a pervertir a toda la vida social. Y cómo estos actos van proliferando se hace más difícil de controlarlos y cada día más y más personas se ven afectadas directamente por uno o más escándalos, en sus relaciones personales o comerciales.

Algunas personas podrían mirar estos ilícitos como una “gracia” que da publicidad a sus autores, pero no reconocen todo el daño que provocan y no se dan cuenta del valor de tener relaciones honestas con el dinero y la riqueza, ni en el daño al desarrollo para el país y el mundo si no existieran estas prácticas corruptas.

No cabe duda que vivir en un medio como el de esos países que son líderes en corrupción significa estar permanentemente revisando las relaciones entre personas e instituciones para no ser engañado o burlado, lo cual afecta los derechos humanos de toda la población y, a lo que se suma, los billonarios costos de control, prevención y judicialización en los que debe incurrir la sociedad… que, sin embargo, no permiten terminar con la corrupción.

6.- ALGUNOS CASOS ILUSTRATIVOS DE CORRUPCIÓN. Entre los ejemplos notables de corrupción está el caso de Bernard Maddox, que defraudó a ahorristas de Estados Unidos y del mundo en más de 50 mil millones de dólares, y que hoy cumple una condena de 150 años de prisión, lo cual debiera ser una lección para las legislaturas de otros países. Muy notorios han sido los casos de Brasil con Petrobras y de Odebrecht, o la filtración de los “Panamá papers” de Massack Fonseca, o lo que ocurre con la ex presidente de Corea, la señora Geun-hye, que ha sido recientemente encarcelada por corrupción y abuso de poder, o los casos menores, pero no menos deleznables de los señores Ávila, Chang o Peña acusados por unos cuantos millones de pesos que les han sido arrebatados a los ahorrantes.

Existen en el mercado empresas que auditan los procesos y los estados financieros y contables de las empresas que se han constituido en monumentos para la transparencia en estas materias, pero que sin embargo, sus aportes no son suficientes, si es que esas mismas empresas no son auditadas, porque es curioso que, por ejemplo, una de esas auditoras año tras año no detectó nada maligno en la FIFA.

Y para terminar lo que nos parece más extraño es que la mayoría de estos caso conocidos, lo son después que se inició su proceso ilícito, ¿pero cuantos ilícitos de corrupción son “tapados” por diferentes personas en diferentes posiciones y no llegan jamás a la opinión pública?.

Algunos de estos delitos se cometen en una sola acción, otros en cambio se han cometido por varios años, lo que se descubre cuando son investigados. Algunas corrupciones son realizadas por decenas de personas, algunos representan muchos recursos, otros se realizan en una zona geográfica muy acotada, otros son de carácter global, es decir, se trata de situaciones muy complejas y, deben por lo mismo, ser tratados sus casos de acuerdo con esas complejidades.

7.- RAZONES PARA QUE SE INCREMENTE LA CORRUPCIÓN INTERNACIONAL, NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. Lo que más llama la atención de estas noticias es que casi nunca si llega a tener una información extensa y clara sobre los resultados y los efectos que han tenido que enfrentar los que defraudaron, como para que la opinión pública se entere de los costos que hay que pagar en caso de que se descubra a una persona o a un grupo de personas cometiéndolos. ¿Cuál y cuánto es impacto de menor crecimiento económico y desarrollo de la humanidad por las generalizadas y crecientes prácticas de corrupción a nivel mundial, nacional y local?.

Por eso llegamos a la conclusión de que esta antigua actividad -una verdadera y sofisticada industria- tiene varios escenarios posibles. Uno de ellos es que no se reducirá, sino que la corrupción, contrariamente, mostrará un constante crecimiento. Y las razones pueden ser: (1) Cada día hay más riqueza pública y privada en los países y, por lo tanto más y más grandes oportunidades de incurrir en un acto de corrupción, (2) Las penas en general no son muy severas, hay pocos indicios de que se aumentarán sustantivamente y, por lo mismo, llevará a muchas personas a correrse el riesgo de no ser detectados ni juzgados, y (3) y, en caso, de que se aumenten las penas, la tentación será incurrir en ilícitos cada día de mayor cuantía. Y así en forma creciente y sucesiva.

Dado ese escenario enunciado recordamos, ahora, a un personaje siniestro, Vlad Tepes, rey de Valakia, más conocido como el Conde Drácula de Transilvania, que en el siglo XV empaló a miles de personas con el ánimo de desterrar muchos crímenes y ni aún tan terrible castigo hizo que los ciudadanos de entonces evitaran seguir cometiéndolos. Así, con castigos menores, será muy difícil reducir esta pandemia y a menos que se tomen medidas muy severas para intimidar a corruptos y corruptas potenciales y reales, las comunidades estarán en peligro permanente ante esta pandemia global.

Finalmente, hay otros escenarios que, por cierto, son posibles y los dejamos abiertos a vuestra imaginación y quizás sea materia de una próxima publicación en donde se aborde: 1.- ¿Cuál será el impacto de las nuevas tecnologías, la big data, la inteligencia artificial, la internet de las cosas, la internet de las finanzas o de los modernos sistemas de comunicaciones y vigilancia o security cibernética en términos de aumentar o morigerar la corrupción en el futuro? 2.- ¿Se hace necesaria una nueva profesión transdisciplinaria no tradicional especializada en anticiparse a las nuevas formas, magnitud, estrategias y tácticas que la corrupción adquiera?

Cuidados: ¡La corrupción es una industria muy innovadora, disruptiva y compleja, anticiparse a ella no es una cuestión trivial ni obvia!

Omar Villanueva Olmedo

Director General OLIBAR