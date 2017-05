Inauguran Tribunales de Tratamiento de Drogas para adolescentes en Tarapacá

Desde el año 2008 funciona en Tarapacá los Tribunales de Tratamiento de Drogas para adultos.

Autoridades gubernamentales y profesionales vinculadas al mundo jurídico y a programas de tratamiento de consumo de drogas, se reunieron en el salón de la Seremi Justicia, para participar en la inauguración de los Tribunales de Tratamiento de Drogas para Población Adolescente, que este año empezará a funcionar en Tarapacá.

Los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) para Justicia Juvenil es una iniciativa generada en conjunto por el Ministerio Público, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), Ministerio de Justicia, Defensoría Penal Pública, Servicio Nacional para Menores (Sename) y Gendarmería, que permiten entregar tratamiento y rehabilitación a consumidores problemáticos de drogas que han cometido delito por primera vez, a través de la herramienta judicial llamada suspensión condicional del procedimiento y cuyo proceso es supervisado judicialmente mediante la intervención del juez a cargo de la causa como también del fiscal, defensor y los organismos y profesionales a cargo de la rehabilitación. Cabe señalar, que desde el año 2008, los Tribunales de Tratamiento de Drogas para adultos funcionan en Tarapacá de manera exitosa.

La jornada se inició con las intervenciones de seremi de Justicia y Derechos Humanos de Tarapacá, Patricio Torres Velozo; presidente (s) de la Corte de Apelaciones de Iquique, Mónica Olivares Ojeda; fiscal regional, Raúl Arancibia Cerda, defensor regional, Marco Montero Cid, ministro Corte de Apelaciones Comuna de San Miguel, Roberto Contreras Olivares y el director nacional de SENDA, Patricio Bustos Streeter.

Tras las palabras de las autoridades, se desarrolló un seminario con experiencias de pilotos implementadas en otras regiones, cuyo objetivo fue capacitar a los principales intervinientes en el sistema.

Respecto al funcionamiento de los tribunales en el país, Roberto Contreras afirmó que “este sistema debe tener las herramientas necesarias para abordar esta problemática en los jóvenes, nos parece que dado el aumento del consumo de drogas y alcohol relacionados con delitos, es vital que el sistema judicial pueda tener una respuesta y acercamiento de una manera categórica, que sea eficiente, lo que hasta ahora el sistema nos ha demostrado. Por lo tanto, requerimos programas como éste, que aborden de una manera distinta de la intervención jurisdiccional, con coordinación, con una mirada en conjunto de todo los operadores del sistema para sacar adelante un tema y una situación que es compleja. Agregó que la reincidencia general, tanto en adultos como en adolescentes, que ingresan al sistema penal es de un 60 por ciento y en adolescentes incluso es mayor, sin intervención, con la intervención del Tribunal de Tratamientos de Drogas esta cifra se reduce a un 9 por ciento”, manifestó.

Disminución en la reincidencia

Por su parte, Patricio Torres señaló que “en Tarapacá los tribunales de drogas para los efectos de este programa son muy relevantes, las tasas de reincidencia disminuyen de manera significativa. Este programa súper exitoso, se concentra en la rehabilitación y el vínculo que existe en entre el consumo y la conducta infractora, probado ese vínculo, se sabe que superados los problemas de adicción, los índices de reincidencia disminuyen de manera significativa, esto tiene impacto a todo nivel, incluso en la densificación de las unidades penales, la tasa de reincidencia disminuyen alrededor un 9%, tal como lo afirmará el ministro Contreras; se esperaba de manera exitosa un 50%, pero después revisado los números se vio que el éxito es muy superior a eso”, sentenció.

Reinserción Social

En tanto, Patricio Bustos sostuvo “Los Tribunales de Tratamiento de Drogas para adultos hace más de cinco años están validado en el país, este año estamos instalando para población adolescente en nueve regiones de Chile, entre ellas Tarapacá. Éste es un compromiso presidencial, que cumplimos con mucho gusto, ya que hay muy buenos resultados. Lo más relevante de esta iniciativa, es que a los jóvenes se les está entregando una oportunidad, porque al igual que todos, son sujetos de derechos. Cuando nosotros hablamos de personas vulneradas, hablamos de personas que deben ser protegidas, a quienes se les debe dar la oportunidad de rehabilitarse, desde el punto de vista de la salud pública, para que no consuman excesivamente alcohol, ni consuman otras drogas. A partir de eso, se reinserten socialmente, no sólo con no cometer delitos, sino con la integración de la familia, con su escolarización, con un trabajo, que contribuyan a la ciudadanía para construir un mejor país”.

Para este año, está previsto implementar los TTD en las regiones Metropolitana, Arica-Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Maule, Araucanía, O’Higgins y Bío-Bío. En tanto, en 2018 llegará a Atacama, Los Lagos, Los Ríos, Aysén y Magallanes.