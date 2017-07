Inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral: Una oportunidad para todos

Convocar a las empresas a prepararse y comprometerse a participar activamente en la implementación de la ley que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral. Este fue el objetivo de la actividad realizada este jueves en el Instituto Teletón, que estuvo encabezada por Alfredo Moreno, Presidente de la CPC; Mario Kreutzberger, Presidente Honorario de Teletón; y Alejandra Pizarro, Directora Ejecutiva de la Comunidad de Organizaciones Solidarias.

La inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral es una oportunidad que reporta beneficios a las empresas, a la sociedad y, naturalmente, a las personas con discapacidad, cuya integración y desarrollo pleno, pasa por que puedan trabajar.

El 15 de junio pasado fue publicada la Ley 21.015 que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, estableciendo entre sus principales aspectos, que las empresas de 100 o más trabajadores deberán contratar al menos el 1% de personas con discapacidad.

Para motivar a las empresas a que se preparen correctamente y se comprometan con el desafío de la inclusión de personas con discapacidad, la Confederación de la Producción y del Comercio, la Teletón y la Comunidad de Organizaciones Solidarias, organizaron un encuentro en el que participaron más de 100 personas, entre empresarios, dirigentes gremiales, representantes de fundaciones y organizaciones de la sociedad civil.

El Presidente Honorario de la Teletón, Mario Kreutzberger, pidió ir más allá de lo que la nueva ley propone. “La promulgación de la nueva ley hace un llamado al compromiso de las empresas con la inclusión laboral. No a cumplir, no a obligarse, no solo a aceptar; sí a ver la oportunidad, sí a crecer. Porque con mayor inclusión todos ganan. Ganan las empresas que incorporan a un trabajador altamente comprometido, que ayudará a mejorar el clima laboral, la reputación y permitirá fortalecer el trabajo en equipo. Ganan las personas con discapacidad y sus familias al lograr independencia y autonomía, y gana el país al decirle sí a la diversidad, si a la inclusión”, aseguró el líder de la Teletón.

Alfredo Moreno, Presidente de la CPC, también destacó los beneficios que esto trae para las personas con discapacidad y para la empresa. “El trabajo es fuente de dignidad, es un medio importante para engrandecer a la persona, al permitirle ser parte de un equipo, crear, crecer y desarrollarse en plenitud”. Y agregó que para las empresas, contar con personas con cualquier tipo de discapacidad en sus equipos de trabajo, reporta claros beneficios pues influye positivamente en el ambiente, aporta nuevas miradas y eleva el nivel de compromiso de los trabajadores. “Nuestro llamado es a que la discapacidad no sea un impedimento para nadie a la hora de buscar trabajo. Porque sin barreras, no hay discapacidad, sino oportunidad”, afirmó Moreno.

Si bien muchas empresas y algunas ramas de la CPC, entre ellas la SOFOFA, llevan años trabajando por hacer de las empresas lugares más inclusivos, todavía falta mucho por avanzar. Por ello, la CPC está trabajando colaborativamente con organismos de la sociedad civil expertos en discapacidad, la mayoría de ellos integrantes de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, institución que forma parte de la iniciativa “3x-Hacia una cultura del encuentro”, liderada también por la Asociación de Emprendedores de Chile, por las Empresas B y el Centro de Innovación de la Universidad Católica.

La Directora Ejecutiva de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, Alejandra Pizarro, destacó el trabajo que desde hace muchos años estas organizaciones realizan con personas con discapacidad, acogiéndolas, rehabilitándolas, capacitándolas y haciendo todo lo necesario para que sean incluidas en todos los ámbitos de la vida societaria. “Ahora es el momento para las personas con discapacidad y, para llevar adelante con éxito esta tarea, necesitamos coordinarnos, apoyarnos y compartir conocimientos, de manera de estar a la altura de este desafío: dar un paso más para hacer de Chile un país inclusivo”.

A la ceremonia también asistió la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Alejandra Krauss, quien agradeció la instancia y comentó “esto lo hacemos entre todos, no es el tema de un Gobierno en particular, esto no es un tema sólo de la sociedad civil. Las empresas son absolutamente necesarias y agradezco el compromiso de todos los presentes que es clave para que la inclusión laboral sea una realidad en este país”.

Durante el encuentro -que se realizó en el gimnasio del Instituto Teletón-, se les entregó a los asistentes una guía con información para apoyar a las empresas en la implementación de la nueva normativa. También se presentaron videos testimoniales con la experiencia de personas que, a pesar de las dificultades y de las barreras, lograron ingresar al mundo laboral. A ellos se sumaron los testimonios del Gerente General del Banco de Chile, Eduardo Ebensperger, y la Gerente de Recursos Humanos de Walmart Chile, Mónica Tobar, ambas empresas que han sido pioneras en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad.