Infraestructura digital para el Chile del futuro marcará encuentro en Tarapacá

Actividad es organizada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el Gobierno Regional de Tarapacá y la Fundación País Digital, donde se expondrá sobre las diversas iniciativas, actualmente en desarrollo, destinadas a avanzar en soluciones digitales en beneficio de la comunidad, el ámbito productivo y la gestión de los gobierno locales.

La implementación de infraestructura que facilite el desarrollo y despliegue de nuevas tecnologías y las diversas iniciativas destinadas a avanzar en soluciones digitales en beneficio de la comunidad, el desarrollo productivo y los gobierno locales en las distintas áreas de gestión.

Entre los principales tópicos que se abordarán en el encuentro, se cuentan el Proyecto Fibra Óptica Tarapacá, Infraestructura para la región y despliegue de la Televisión Digital.

La cita se desarrollará el miércoles 25 de octubre, a las 19.30 horas en el Hotel Terrado Suites de la capital regional de Tarapacá, y convocará a actores relevantes del mundo público, privado, académico y social, con la idea de promover un diálogo centrado en respuestas concretas que requieren aquellos territorios desprovistos de servicios o con calidad de prestaciones precarias y, con ello, promover acciones destinadas a cerrar la brecha digital que enfrenta aún el vecindario latinoamericano.

Fibra óptica Tarapacá

Uno de las iniciativas que apuntan en esa dirección es precisamente el proyecto para la futura implementación de Fibra Óptica en la Región de Tarapacá, iniciativa aprobada el pasado 4 de julio por el Consejo Regional de Tarapacá, instancia que autorizó un monto de 6.268 millones de pesos para financiar su materialización para dentro de los próximos cuatro años.

El plan contempla el despliegue de 980 kilómetros de infraestructura óptica, con 35 Puntos de Operación e Interconexión de Infraestructura para Telecomunicaciones (POIIT), instalados en las localidades requeridas por la región y 41 zonas WiFi distribuidas en 32 localidades de 7 comunas, con acceso a Internet a modo exento de pago por tres años para los usuarios de dicho servicio, entre abril de 2019 y el mismo mes del año 2021.

“Lo anterior es una muestra de cómo avanzar en el despliegue de una agenda digital a nivel de regiones, y constituye una solución de largo plazo, al disponer de una infraestructura de alta capacidad para localidades de Tarapacá, y potenciará el desarrollo digital, sociocultural y económico de la región”, comenta el Subsecretario de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez Pino.

Una nueva televisión para Chile

Otro de los temas relevantes que marcarán la jornada del 25 de octubre en la histórica ciudad de Iquique será el actual proceso de despliegue de la Televisión Digital Terrestre en la región, que permitirá un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico, mayor disponibilidad para el aumento de canales y tipos de contenidos, y más calidad en imagen y sonido, en beneficio de los usuarios.

En este materia, Subtel continúa apoyando el proceso de migración de análogo-digital a todos los canales regionales mediante un proceso de licitación con el que se busca otorgar subsidios para financiar las inversiones en Sistemas de Transmisión de la TVDT y de Infraestructura de Telecomunicaciones de acceso abierto y no discriminatorio destinada a los actuales y nuevos canales de televisión, lo que se potenciará si a ello se suma el impacto que tendrá el despliegue de fibra óptica.

Infraestructura para el desarrollo

La inversión en infraestructura permite alcanzar mejores prestaciones de servicio, velocidades y precios, mejorar la cobertura no solo de telecomunicaciones, si no de accesos a otros servicios digitales y contenidos, además de desarrollos sociales e industriales a lo largo del territorio.

De la evolución de tecnologías de acceso destaca el aumento del móvil y de hogares que cuentan con ambas tecnologías. Ello evidencia dos fenómenos: hogares con conectividad fija tienen un aumento en tendencia a complementar con servicio móvil, y aquellos que no cuentan con servicios fijos en hogar, están accediendo a servicios por tecnología móvil.

“Nuestro compromiso sigue firme en dotar de acceso a telecomunicaciones de calidad a todos los habitantes del país. Avanzar en esa dirección es una tarea ética de la integración digital. Sin embargo, sabemos que no basta con esto, pues no es posible si un adecuado despliegue de infraestructura. He ahí, el por qué hemos promovido el proyecto Fibra Óptica Tarapacá”, recalca el titular de Subtel.