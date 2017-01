Iquique: PDI y SERNAM desarrollan campaña para prevenir el femicidio

El evento se efectuó en el Terminal Agropecuario de la ciudad, el que incluyò entrega de volantes instructivos a los transeúntes.

Según cifras de la Policía de investigaciones de Chile, en el período comprendido entre 2013 y 2015, ambos años inclusive, la PDI registró 99 casos que presentan dichas características, lo que corresponde al 5% del total de homicidios diligenciados por la Policía Civil y solo en 2015, se diligenciaron 35 casos de femicidio.

Respecto a este delito, se ha podido establecer que en la mayoría de los casos, la víctima se encontraba involucrada en algún tipo de relación sentimental con su homicida, siendo las principales modalidades de dar muerte a las mujeres mediante el uso de arma cortante (57%), estrangulación (15%), arma de fuego (14%), elemento contundente (10%) e incendio (4%).

Por lo anterior la PDI hace un llamado a la comunidad a denunciar hechos de violencia que puedan desencadenar en la muerte de una mujer a manos de su pareja o ex pareja, pues esta realidad no solo los involucra a ambos, si no a toda una red familiar y de cercanos.

La directora de Sernam de Tarapacá, Patricia Pérez Zamorano, resaltó este cara a cara con la comunidad para incentivarlos a denunciar la violencia contra las mujeres, señalando lo siguiente: “A nivel nacional tenemos once femicidios consumados y ninguno en la Región de Tarapacá, lo que nos causa mucho dolor porque ellas perdieron sus vidas a manos de sus parejas o ex cónyuges. Esto nos debe poner en alerta para dejar de ser testigos cómplices cuando ocurren indicios de malos tratos entre parejas y denunciarlo. Sin duda esta campaña de la PDI en el Terminal Agropecuario nos ha permitido sensibilizar que la violencia no puede tolerarse más en la sociedad”.

Por otra parte, el Jefe subrogante de la Brigada de Homicidios Iquique, Subcomisario Rodrigo Cisterna indicó que “como Policía de Investigaciones de Chile, comprendemos que el femicidio es el último eslabón en una cadena de violencia que va en constante escalada; por lo que pretendemos concientizar a la comunidad sobre la importancia de denunciar los espisodios de violencia física, amenazas de muerte o suicidio por parte del agresor, presencia de armas, episodios de celos o excesivo control”.