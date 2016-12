Iquique: Presidente de Cámara de Comercio aseguró que ser delincuente es rentable socialmente

A juicio de la organización, “los delincuentes están un tanto validados socialmente”. “Para un joven de un lugar vulnerable, el poder meterse al mundo del delito es un atractivo cultural y social”.

El presidente de la Cámara de Comercio de Iquique, Rafael Montes, llegó a Iquique después de participar en la Mesa de Seguridad Ampliada que formó la Cámara Nacional de Comercio manifestando que en el encuentro el vicepresidente de la (CNC), Manuel Melero, sostuvo que “los delincuentes están un tanto validados socialmente”, y que “ser delincuente, hoy día, es rentable socialmente”.

“Concuerdo absolutamente con su afirmación puesto que cada día vemos que se suman más y más a la delincuencia, lo que evidentemente es perjudicial para el país y, en especial, para el comercio, que es el sector más afectado, como lo indican los índices de victimización. Esta vez participamos en la segunda reunión del año, para analizar el aumento de la delincuencia que ha afectado al sector, a las farmacias, servicentros y transportes de valores”.

Añadió el dirigente gremial que todos coinciden en la delincuencia “es un problema generalizado que se ha agravado no tanto en lo cuantitativo, pero sí en lo cualitativo. (…) Tenemos un problema como país, un problema cultural, sistémico. Nuestra sociedad no ha sido clara para dar una señal nítida a quienes quieren delinquir que eso no es tolerado por la sociedad”.

Montes detalló que el vicepresidente de la CNC, Manuel Melero fue enfático en señalar que “los delincuentes están un tanto validados socialmente, y ser delincuente, hoy día, es rentable socialmente. Para un joven de un lugar vulnerable, el poder meterse al mundo del delito es un atractivo cultural y social. En una opinión unánime, no queremos quedarnos en pedirle al Gobierno o a las autoridades determinadas medidas, ni menos culparlo por esto. Es un tema sistémico, un tema país, que debe abordarse con la participación de los privados. Tenemos que ponernos todos a trabajar y no culparnos, eso es lo fácil. Todos tenemos responsabilidades, nosotros como sector privado podemos hacer una autocrítica, entre todos tenemos que enfrentar este problema. La primera señal la tiene que dar con nitidez el Gobierno. Allí sí yo creo que hay una responsabilidad, porque estamos diciendo que esto es multisistémico. Nadie ha tomado cartas en el asunto ni ha tenido un liderazgo en este tema y lo ha transformado en un tema país de verdad”, concluyó.