J.A. Kast por polémica con CUT: “Los otros candidatos no se pueden prestar para hacer política sectaria”

El candidato presidencial independiente, José Antonio Kast, se refirió a la polémica marginación que realizó la CUT a los candidatos presidenciales de la centroderecha, Sebastián Piñera, y a él como abanderado de la derecha chilena. Al respecto dijo que “hemos visto un acto de discriminación terrible, Bárbara Figueroa ha concretado una reunión solo con los candidatos de izquierda, ella es dirigente de organización sindical y gremial y deberá conversar con quien salga presidente”.

Asimismo, afirmó “que eso es discriminación y hay que denunciarlo, por eso fui ayer Tribunales. Bárbara Figueroa no puede ser un parlamente del Partido Comunista y los otros candidatos no se pueden prestar para hacer política sectaria. Ella es representante de los trabajadores en Chile y no del PC”.

Kast anticipó que la semana próxima pedirá a la Contraloría revisar la información de aportes a la CUT, dado que no puede recibir recursos diciendo representar a todos los trabajadores y en la práctica no es así.

Las palabras del candidato presidencial independiente se producen en el marco de su gira en Antofagasta, donde dio a conocer sus propuestas en materia de inmigración y allí destacó que “vamos a exigir el cumplimiento de la ley vigente y reforzar los controles y las herramientas que tiene el Estado para aplicar efectivamente la ley. Creemos que la inmigración de personas con calificaciones y estudios puede contribuir al desarrollo de Chile y nosotros debemos actualizar nuestra normativa para promoverla. Pero, asimismo, debemos ser rigurosos en el control de nuestras fronteras y en rechazar la inmigración ilegal a todo evento”.

Las propuestas de Kast contemplan una nueva ley de migraciones y para ello será necesario revisar nuestro sistema de visas, incluidos los acuerdos bilaterales que se encuentren vigentes a fin de perfeccionar nuestros instrumentos de ingreso y permanencia en el país. Asimismo, elevar los estándares de manejo e intercambio de información de pasajeros, dado que en los últimos años, ha aumentado el número de personas que ingresan al país con visa de turismo, pero terminan realizando actividades remuneradas de manera irregular, apoyando actividades subversivas en la zona de La Araucanía o tráfico de drogas y personas.