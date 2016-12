Juzgado ordena arresto de Alcalde de Pica por no cumplir con pago de honorarios a abogado

Este martes, el alcalde de la comuna de Pica Miguel Núñez, conoció la orden de arresto por tres días derivada por el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte el pasado 28 de marzo.

De acuerdo a la orden, el edil piqueño deberá cumplir con este arresto si no efectúa el pago de honorarios que requirió el ex asesor legal, abogado Sergio Salas Arriagada, quien interpuso querella contra el municipio de dicha comuna, debido a asesorias legales que realizó durante la gestión del ex alcalde Iván Infante.

En los antecedentes entregados por parte de la Corte de Apelaciones de Iquique al Juzgado, se asume su arresto en su calidad de representante legal, sosteniéndose que el procedimiento se llevará a efecto si al momento de su detención ordenada a Carabineros de Chile, no paga la suma de $ 178.567.461.00, o no presenta comprobante de depósito judicial en la cuenta corriente del Banco Estado, por dicha suma.

En ese sentido, el Juez Suplente del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Pozo Almonte, Fernando Feliu Correa, señala que el edil deberá ser puesto a disposición de Gendarmería de Chile, para su ingreso y cumplimiento, debiendo Carabineros de Chile informar al tribunal de Pozo Almonte, el resultado de la diligencia dentro del plazo de cinco días hábiles, refirió.

Por su parte, Núñez comunicó que no pagará la cifra que se le esta exigiendo porque corresponde a la gestión anterior y que cumplirá como lo señala en el mandado con la detención que deberá realizar Carabineros de esa comuna.

Sin embargo, “ello no significa que el municipio no cumpla con el pago establecido por Ley, debido a que se presentaron todas las pruebas necesarias para la ejecución de la orden”, afirmó el abogado afectado.

Para este miércoles, Núñez Herrera a convocado a una conferencia de prensa, donde asegura entregará los pormenores de los hechos.