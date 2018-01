Kiosqueros de Iquique y Alto Hospicio recibieron diplomas como expertos en comida saludable

Veintidós alumnos del programa Becas Laborales de Sence recibieron sus certificados de egreso tras participar del curso, pionero en Chile, para dueños y trabajadores de kioscos escolares. Esto enmarcado en la nueva ley 20.606 que reglamenta la venta de alimentos en jardines infantiles, colegios y liceos, desde el año 2015.

“Actividades Comerciales en Kioscos Tipo C de Establecimientos Educacionales”, se denominó el curso apoyado por la Corporación de Capacitación de la Construcción y el organismo técnico intermedio ICAP y que tuvo una inversión de alrededor de 20 millones de pesos.

Según indicó el director regional de Sence, Claudio Espinosa, este proyecto tuvo como finalidad instalar capacidades para la elaboración de productos saludables en los dueños, socios y trabajadores de kioscos escolares, de manera que puedan cumplir con la nueva ley.

Asimismo destacó que se trata de una experiencia inédita y pionera en Chile que incluyó capacitación en temas asociados a manipulación de alimentos, aspectos básicos de nutrición, elaboración de recetas saludables y administración de microempresas además de la entrega de un subsidio de herramientas para la elaboración de los nuevos productos.

Ernesto Peralta tiene 55 años y es de Alto Hospicio e ingresó al programa como trabajador de un kiosco en esa comuna, con el fin de aprender más sobre las posibilidades para entregar a los alumnos. “Es una inmensa oportunidad para seguir estudiando. No solo me motivó la cocina, sino que el marketing y la administración. Me encanta cocinar y soy yo quien cocina en mi casa, por eso estoy feliz. Esto solo me invita a seguir estudiando y avanzando, estoy listo parta comenzar un nuevo curso y seguir proyectándome”, aseguró el nuevo egresado.

Por su parte, Claudio Espinosa, explicó que el programa estaba destinado principalmente a pequeños empresarios dueños, concesionarios o trabajadores en proceso de firma de convenios o en convenios de kiosco con establecimientos educacionales, de enseñanza básica y media en las comunas de Iquique o Alto Hospicio. “Se trata de personas, en su mayoría mujeres entre 25 y 45 años, que se desempeñan en esta actividad y son jefas de hogar, de un nivel educacional de 4° medio enseñanza humanista y técnico profesional, con residencia en las comunas indicadas y que no cuentan con una formación en algún tipo de oficio y trabajan en un kiosco escolar. Estamos felices de su logro pues esto es un proyecto efectuado con iniciativa y gestión regional”.