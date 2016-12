¿La DC es un partido “poco confiable” por aprobar las causales del aborto en el Congreso? “La UDI tienen tejado de vidrio”, contestan en la falange

Aparte de anunciar una presentación ante el Tribunal Constitucional, el timonel de la UDI Hernán Larraín manifestó que la DC se transformó en un partido “poco confiable” luego que diputados Aldo Cornejo, René Saffirio y Fuad Chahín aprobaran las tres causales de aborto que contempla el proyecto de ley del Gobierno. Opinan un consejero nacional y un candidato a alcalde de la falange.



Para la UDI no pasó inadvertido que los diputados democratacristianos de la comisión de Constitución de la Cámara (Aldo Cornejo, René Saffirio y Fuad Chahín) hayan aprobado las tres causales de aborto que contempla el proyecto de ley del Gobierno (inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación) el pasado martes.

Aparte de anunciar una presentación ante el Tribunal Constitucional, como lo señaló la diputada Claudia Nogueira, el timonel de la entidad de calle Suecia, senador Hernán Larraín, manifestó que la falange se transformó en un partido “poco confiable”.

“La DC está teniendo un comportamiento bastante errático con un padrón constante: Se reclama mucho de los proyectos, que no le gustan, no lo comparten, pero terminan votando igual. No tienen coherencia de lo que dicen a lo que votan, por lo que dejan de tener fuerza política. Ya no son el sector que hace contrapeso al interior de la Nueva Mayoría como sí lo hicieron en la Concertación”, declaró.

“Al final se contentan con el vuelto, con migajas. Le dan modestos arreglos a la ley pero no en lo sustantivo. No se defiende el derecho a la vida solo con el acompañamiento, porque en lo relevante queda igual, a la Democracia Cristiana le dan cuestiones accidentales sin cambiar lo sustancial de los proyectos de ley”, disparó.

“Buena fe”

Mariano Ruiz-Esquide, médico de profesión, ex senador y consejero nacional DC, tomó la bandera para contestarle a Larraín, de quien dice tenerle “cariño, aprecio y respeto”, pero que “en esta oportunidad cometió un agravio en contra de nosotros porque se votó de una manera distinta a la que él y su gente creen que es la correcta”.

“Nosotros como partido siempre hemos trabajado mirando los avances éticos que vayan en beneficio del país. Y otra cosa, la UDI no está en condiciones de juzgar a nadie, porque tiene tejado de vidrio”, indicó a Cambio21.

Entrando en el terreno técnico, el histórico de la tienda de Alameda 1460 pide que se hable de “buena fe” respecto al proyecto de aborto que se aprobó en la comisión de Constitución y que ahora se analizará en la sala.

“Por ejemplo, el aborto terapéutico como concepto no existe. Es un término contradictorio, porque es posible que una mujer, cuando está siendo operada, pierda a su criatura. Y eso no es aborto. Lo mismo que en el tema de la violación, que legalmente hay que demostrarla, y donde hay mujeres que efectivamente dentro de las opciones que se le proponen eligen mantener el embarazo. A esas mujeres hay que acompañarlas. Qué decir de la ‘píldora del día después’, que se decía que era abortiva, cuando no lo era”, explicó.

Por esto y más, Ruiz-Esquide aseguró que “no nos pueden tratar de poco confiables, porque en un debate que se define por libertad de conciencia y de acción votamos de una determinada manera”.

“Dolor humano”

Desde Renca, comuna en la que hay una alcaldesa en ejercicio de la UDI, Vicky Barahona, que por lo demás vuelve a repostular al cargo, el candidato a alcalde de la DC, Claudio Castro, aseveró que las frases de Larraín “buscan desviar la atención”.

“Lo que han hecho nuestros parlamentarios es ponerse de lado del dolor humano, que es lo que doctrinariamente proponemos como partido viniendo del humanismo cristiano y el comunitarismo. Se trata de casos en los que un bebé no puede nacer y que requiere de una mirada superior”, afirmó a este medio.

A juicio del dirigente, “la misma UDI que quiere perpetuarse en este municipio se ha aprovechado del dolor humano de la gente con políticas sociales que solo van en beneficio de ellos mismos. Yo haría un llamado a que antes de juzgar a los otros vean la viga propia”.