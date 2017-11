Marco Enriquez-Ominami hizo llamado para que este domingo se levanten y ejerzan su derecho en estas Elecciones

El candidato presidencial independiente del PRO Marco Enríquez-Ominami Gumucio converso con el Diario El Nortino para dar a conocer las propuestas que tiene para el norte de Chile.

DEN: ¿Qué propuestas tiene para el fortalecimiento del turismo en el norte de Chile?

ME-O: Chile es un país tremendo, con paisajes fantásticos, por eso mi compromiso es con el turismo en cada una de las regiones del país. Para eso, elaboramos un plan de desarrollo y fomento de la actividad turística que comienza con una inyección inédita de 100 millones de dólares para cada región. Esta propuesta es seria y responsable, significa un costo fiscal de 1.500 millones de dólares que lo vamos a inyectar directo para el turismo en Chile. Porque el turismo crea empleo, cuida el medioambiente e incentiva el reconocimiento de nuestra tierra y Chile es más grande si regiones como Antofagasta, Tarapacá, Coquimbo y Arica y Parinacota son más grandes.

DEN: Teniendo en cuenta que el sector salud es el más complejo a nivel nacional ¿Que acciones ejecutará para mejorar el sistema de salud publica en el norte?

ME-O: Bien sé el drama de miles de compatriotas en todo el país con la salud pública. Las listas de espera, la falta de médicos especialistas, los tiempos de atención y la calidad del servicio son parte del problema, por eso, mi compromiso es con la creación de 20 hospitales de alta complejidad y 400 centros de atención primaria en todo el país. La salud pública, gratuita y de buena calidad llegará a todas las comunas de Chile. A su vez, crearé un laboratorio público de fármacos para terminar con el oligopolio de las farmacias y en cuanto a especialistas, los traeré de donde sean, a los 4000 especialistas que Chile necesita. Este es un compromiso que impactará en los hogares desde 2018 y asegurará la atención oportuna y con altos estándares de calidad de todos mis compatriotas.

DEN: Dentro de sus propuestas ¿Tiene programado la creación de un Centro Oncológico para la región de Tarapacá?

ME-O: Tenemos planificado el crecimiento de la red de salud pública de la región y esto incluye por supuesto un Centro Oncológico, sobre todo en regiones en donde la actividad minera también impacta en la salud de las personas. Hay regiones en donde compatriotas padece de cáncer sin poder contar con un especialista que atienda sus urgencias y eso es algo que me indigna. Por eso, reitero mi compromiso con los 4000 médicos especialistas que Chile necesita en todo el territorio para atender las diferentes enfermedades de las personas. Si no son compatriotas chilenos, los traeremos del extranjero, para que en regiones como la de Tarapacá terminen con el drama de la falta de oncólogos. Eso debe terminar ya.

DEN: ¿Ha considerado continuar con los proyectos emblemáticos como son la Construcción del Hospital de Alto Hospicio y la instalación del Teleférico Iquique – Alto Hospicio?

ME-O: Las buenas ideas se deben continuar, y por supuesto que evaluaremos todos los proyectos que les entreguen un beneficio a mis compatriotas de Alto Hospicio. Conozco sus problemas, he recorrido y conversado sus vecinos, y me he comprometido a mejorar la conectividad de la comuna y atacar los problemas de educación, de empleo y de seguridad. Les presenté mi plan para la reinserción escolar de los jóvenes, y les planteé mi idea de crear una nueva escuela de oficiales de Carabineros en el norte del país para entregar una mayor dotación del personal. Asimismo, me comprometí en Alto Hospicio con disponer de cámaras de seguridad en los nudos críticos de la comuna y crear más y mejores empleos. Son parte de las medidas que Iquique y Alto Hospicio esperan y que estoy seguro la gente valorará.

DEN: Desde su punto de vista ¿Por qué es importante votar este domingo?

ME-O: Chile tiene una cita muy importante este domingo, porque acá lo que está en juego es o seguir avanzando y conquistar más derechos sociales o retroceder con la “retroexcavadora”. Por eso es importante ir a votar, por eso es importante que la juventud salga a votar. Es una vergüenza no votar este domingo.

DEN: Su mensaje personal.

ME-O: A mis compatriotas del norte, conozco sus problemas, creo ser el político que más veces ha recorrido este país en el último tiempo y tengo un plan de medidas para cada una de las urgencias que Chile necesita. Lucharé día y noche por mejorar este país, de eso se trata, por eso reitero mi llamado a que se levanten este domingo y voten, por quien sea, pero voten.