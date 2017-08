Marco Enríquez-Ominami presentó propuestas en materia económica ante SOFOFA

Hasta la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) llegó el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami para dar a conocer sus propuestas en materia económica de cara a las elecciones de noviembre y escuchar las preocupaciones y posturas de la asociación gremial.

El presidenciable de los progresistas e independientes llegó acompañado por el Presidente del Partido Progresista Camilo Lagos y por el exministro de Economía y asesor de la campaña Carlos Ominami. El candidato se reunió con el presidente de la Sofofa Bernardo Larraín Matte y el gerente de políticas públicas Rafael Palacios.

Tras el encuentro, que se prolongó por prácticamente una hora, Enríquez-Ominami señaló que “el mensaje de esta candidatura presidencial de los progresistas y los independientes es que sin crecimiento no hay nada. El crecimiento sustentable y para todos es el objetivo de cualquier proyecto presidencial serio”.

En la reunión se tocaron diversos temas, entre ellos la trascendencia del crecimiento económico, los desafíos y oportunidades de la minería del litio para la economía chilena y la importancia de la innovación.

A su vez, Enríquez-Ominami y su comitiva le pidieron a la Sofofa que exijan más rigurosidad y propuestas concretas a los demás candidatos presidenciales. Esto, ante un bajo nivel del debate por parte de los demás presidenciables.

“Fue una reunión de trabajo y yo espero que sea la primera de muchas. Creo que hay que volver a conversar. La tarea de un candidato es construir puentes. Yo creo en los diálogos y me pareció que fue una reunión con ánimo de colaboración y de entenderse desde la diferencia”, agregó Enríquez-Ominami.

“Yo quisiera confirmar que en nuestro gobierno el gobierno progresista y de todos los chilenos el crecimiento económico para todos va a ser una prioridad. Sin crecimiento económico sustentable en Chile no hay nada. El desarrollo humano, depende también del crecimiento económico y este depende del desarrollo humano”, enfatizó-

“No estamos discutiendo solo sobre más o menos Estado, sino qué tipo de Estado. Nosotros queremos más Sernac, más Cochilco. La economía va a ser el centro del debate con Piñera. Es un error de la centroizquierda no hablar de economía. Un error de Beatriz Sánchez y Alejandro Guillier olvidarse de la economía. Cuando la economía chilena no crece sobre tres puntos, hay un problema”, agregó.

Respecto de sus propuestas, el candidato señaló que “el crecimiento potencial, que es el de largo plazo, requiere de instituciones serias, de más ciencia y tecnología. Por eso, he propuesto la creación de ministerio de Ciencia y Tecnología, de un ministerio de Economía no sólo regulatorio sino más pensado hacia el futuro donde haya investigación y desarrollo. Esa es una alternativa para el largo plazo”.

Respecto de medidas a más corto plazo, el presidenciable concluyó que “he propuesto una medida que me parece lejos la más audaz y que tiene un costo fiscal de mil millones de dólares y es 0% de impuesto a todas las pymes de Chile, hasta 10 mil UF (266 millones de pesos). Esto quiere decir que todos los pequeños y medianos empresarios, dueños de hoteles, de radios, de restoranes, emprendedores jóvenes que no retiren utilidades y las reinviertan efectivamente en la empresa, en tecnologías y sueldos, no irán al banco. Yo lo que quiero es no condenar al empresario joven chileno al banco, porque hay algunos que prestan a tasas de interés abusivas. El Estado puede, perfectamente, no cobrar ese impuesto a cambio de otros y vamos a reactivar entonces el empleo ahí donde se produce en un 40% que es en la pyme, si a eso le agregamos la micropyme es el 50% del empleo”.